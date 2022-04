Joaquín Prat asume la infidelidad que pone patas arriba su programa

Joaquín Prat es consciente de que la hija de Rociíto lleva en boca de todos varios días. Y es que este miércoles salían a la luz unas informaciones que dejaban en muy mal lugar a su novio Manuel Bedmar.

La revista Lecturas sacaba en portada una entrevista exclusiva con Laura Gutiérrez, una de las supuestas amantes de la pareja de Rocío Flores.

Además, Sálvame iba más allá y emitía unos audios y 'wasaps' entre el joven malagueño y la hija de Antonio David. En estos, quedaba claro que Manuel habría engañado a Rocío Flores con esta chica.

Joaquín Prat estaba deseoso de preguntar este viernes a Rocío sobre estas presuntas infidelidades de su novio tras la crisis que sufrieron en el inicio de 2022. Un bache que han resuelto de la mejor forma, según confirmaba hace unos días la colaboradora de Telecinco.

Joaquín Prat ya no puede esconder más la infidelidad

Joaquín Prat no ha esperado ni medio minuto para preguntarle a su compañera de trabajo qué le parecía la exclusiva en la que se dudaba de su relación con Bedmar.

Rocío, que ha aparecido algo más recuperada de la lipoescultura a la que se sometió en los últimos días, ha contestado a Joaquín Prat. Pero no ha dejado claro en qué le ha afectado a la pareja que toda España conozca estas presuntas deslealtades de su novio.

Sobre su operación, Rocío ha desvelado que está llevando una recuperación lenta y dolorosa, pero lo está intentando sobrellevar lo mejor posible.

"Estoy mucho mejor, no me puedo sentar, aparte de llevar el cuerpo entero fajado, llevo una tabla, no puedo sentarme, tengo que estar tumbada o de pie", ha dicho la joven.

Joaquín Prat, por su lado, se ha interesado por su estado de salud. Este ha aclarado a la audiencia la forma en la que Rocío Flores iba a hablar hoy en el 'Club Social' de El programa de Ana Rosa.

"Vamos a hacer algo inédito y es que uno de los colaboradores va a estar por primera vez de pie participando en el 'Club Social' por cuestiones médicas, no se extrañen ustedes". Así se ha expresado el presentador, confirmando que, por su salud, Rocío ha optado por estar de pie durante el rato que colaborase.

Joaquín Prat vuelve a ser 'toreado' por Rocío Flores

Tras tres días sin pronunciar palabra sobre el tema que le atañe, por fin, Rocío Flores ha roto su silencio. "Mi vida sigue exactamente igual con mi novio. Estoy bien, todo está en orden", ha confesado la hija de Antonio David Flores.

Joaquín Prat ha ido más allá y le ha preguntado a la tertuliana si ella y su novio habían hablado sobre esta supuesta deslealtad. La joven, sin mojarse demasiado, ha dicho lo siguiente. "Me mantengo en mi línea. No he hablado de mi relación y no lo voy a hacer".

"Después de todo lo que llevo pasado, esto es mínimo. Cada uno diga lo que quiera, yo no voy a hablar de mi relación, es la realidad. Mi vida sigue con normalidad, voy a seguir haciendo mi vida normal, tal cual está y que cada uno diga lo que quiera decir", ha sentenciado.

La realidad es que los audios que han salido a la luz son notorios, aunque Rocío no quiere opinar sobre los mismos ni desvelar si ha hablado con Manuel. "Hablasteis en su día y lo habéis masticado juntos", ha dicho Joaquín Prat. Afirmación a la que ella ha contestado "sigo con mi vida hacia delante".