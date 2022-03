Rocío Flores descubre la traición definitiva de su novio Manuel Bedmar

Rocío Flores ha visto hace unas horas la traición de la que fuera su pareja hasta hace poco tiempo, Manuel Bedmar. Tras salir la portada de Semana anunciando la ruptura entre Rocío Flores y Manuel, se ha abierto la veda para que varias jóvenes cuenten los supuestos 'affaires' que habrían tenido con el joven.

Una de las chicas de las que hablamos afirmó esta semana haber estado con Bedmar mientras era novio de Rocío Flores. Así, una joven llamada Laura ha contado que conoce a Manuel "desde pequeña" y que son "amigos".

Ella confiesa que no hace mucho quedaron en su casa, "un día se nos fue de las manos y pasó". Además, en las últimas horas, otra joven llamada Jennifer, camarera de un bar de Benalmádena, ha detallado en Sálvame su teórica historia con Manuel.

Esta chica afirma que se conocieron en 2018 en el bar donde ella trabajaba, en Puerto Bahía. "Podíamos quedar dos o tres veces a la semana y a veces hasta dos veces al día", ha dicho la joven. Asimismo, ella ha admitido que "no sabía que tenía novia, intercambiamos los Instagram y al día siguiente quedamos para tomar algo", confesaba este jueves.

El novio de Rocío Flores alardeaba de que su noviazgo podía "arreglarle la vida"

Según la joven entrevistada ayer, esta mantuvo "una relación" con Manuel Bedmar, y estuvo con él en varias ocasiones. "Quedábamos en mi piso, un piso compartido". Eso sí, aclara que el joven era por aquel entonces un auténtico desconocido para todos los que siguen el mundo rosa.

El caso es que Jennifer no se ha quedado ahí. Ha enseñado a los colaboradores del programa varias fotografías del ya exnovio de Rocío Flores que le envió en su día.

"Son fotos de cuando tonteas con alguien", confesaba. En su extensa entrevista con Carlota Corredera, ha desvelado que Manuel Bedmar estaba contento por haberse encontrado a Rocío Flores en su vida. "Decía ‘puede ser que me arregle la vida’, que iba a dar un pelotazo", sentenciaba la invitada de este jueves.

No sería la única infidelidad a Rocío Flores

La chica no ha dejado indiferente a nadie y ha afirmado que "no es la única" que ha mantenido relaciones con Bedmar en este año. Según contó en directo, este sacaba pecho de tener "seguridad" estando junto a la hija de Antonio David Flores.

Por último, la supuesta amante del novio de Rocío Flores cuenta cuál fue el desencadenante del fin de su relación con el joven. Sucedió cuando ella le pidió explicaciones tras haber quedado con otra chica. Manuel se enfadó y la dejó de la noche a la mañana. "Me dijo tú no tienes nada que reclamarme y me bloqueó".

Rocío Flores olvida la traición enfocándose en su nuevo trabajo

Rocío Flores ha reaccionado esta mañana, pero ha echado balones fuera tanto acerca de una supuesta ruptura de la pareja, como sobre las amantes del joven.

Además, la colaboradora de Telecinco intenta no pensar en estas supuestas infidelidades del que fuera su novio centrándose en el trabajo.

Y es que Rocío Flores ha dado otro paso más en la cadena donde trabaja. La joven ha fichado por Ya son las ocho, donde debutará la próxima semana. Todo apunta a que en su debut coincidirá en plató con su tía y amiga Gloria Camila.

Según avanzó el diario La Razón, el nuevo contrato de Flores se firmó hace algunas semanas. Teóricamente, la joven estará en la mesa de corazón solo dos días al mes, aunque el número de veces que veamos a Rocío con Sonsoles Ónega lo marcará la actualidad.