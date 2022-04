Jesús Mariñas confiesa que sus dos hermanos murieron cuando eran pequeños

El estado de salud de Jesús Mariñas sigue generando una gran preocupación, habiendo ingresado el pasado jueves en el Hospital Ramón y Cajal con pronóstico reservado.

"El pronóstico es reservado. He podido hablar con él, estaba previsto que recibiera el alta, pero nos comentan que se va a tirar algo más de tiempo", aseguraban hace apenas unos días. Amigos y compañeros de profesión aseguran que evoluciona favorablemente.

Y es que parece que todo se debe a una complicación relacionada con el cáncer de vejiga que padece. Sobre todo, debido a los efectos secundarios provocados por la medicación que toma para minimizar las consecuencias de su enfermedad.

| GTRES

Los rumores llegaban incluso a insinuar que estaba "despidiéndose de su familia y de sus amigos", pero parece ser que no es verdad.

"Yo he estado con él. Está en un hospital y está enfermo, pero está muy bien de humor. Ha tenido una complicación en su enfermedad, pero dentro de lo que cabe, está bien y está estable", apuntaba una fuente cercana.

▶️ Así pasa los días en el hospital Jesús Mariñas

"Ya sabes que tiene muy buen sentido del humor, me lo he encontrado animado".

Queda claro que todos sus amigos están muy pendientes de su evolución. De hecho, Paloma Cuevas le habría enviado unos toblerones de los que tanto le gustan. "Otros le hacen llegar jamón, pasteles... No le falta de nada".

| España Diario

Era en octubre de 2021 cuando Mariñas anunciaba que le habían diagnosticado un cáncer de vejiga, pocos meses después de la muerte de su compañera, Mila Ximénez.

Y ahora que atraviesa sus momentos más complicados, puede que pocos conozcan el sufrimiento que hay en el pasado del periodista de corazón. Por ejemplo, en 2017 confesaba que había perdido a varios de sus hermanos siendo todavía pequeños.

"Éramos cuatro hermanos, dos murieron de pequeños. El otro me llevaba ocho años, no compartía nada con él y tenía mucho carácter", explicaba.

"Mi madre nunca me puso la mano encima, mi hermano sí. Igual lo hacía para llevarme por el buen camino, pero está claro que no le sirvió de nada".

Elio, el gran apoyo de Jesús Mariñas en su peor momento

Ante este duro bache en su salud, Mariñas se encuentra en todo momento acompañado por su inseparable compañero de vida, su marido Elio Valderrama, 20 años más joven que él.

La pareja se casaba en julio de 2016, en una íntima ceremonia al lado de su casa, y a la que solo asistieron los flamantes novios y las testigos y madrinas, que fueron dos amigas, Ana Tarazaga y Ana Parrilla.

Al parecer, lo suyo fue amor a primera vista. "Elio tiene mucho olfato con la gente y siempre me avisa: cuidado con ese o con aquella… Y nunca falla. Eso es parte de su encanto", confesaba el periodista.

| Europa Press

Respecto a aquella primera vez que se vieron, Mariñas relataba que "iba con su ex pareja por la Gran Vía madrileña. Casualmente, a la altura del edificio de Telefónica, me encontré con un amigo mío que iba con Elio. Nos presentaron y no le dejé escapar".

Así, hasta el día de hoy, cuando pueden presumir de llevar 27 años juntos. "Una gran amistad, comprensión y cariño. Yo daría la vida por él, porque se lo merece".

"Es otra forma de querer. Enamorarse es una cosa y querer es otra. Es una consecuencia lógica y natural. Ojalá todas las parejas que durasen 27 años tuvieran la mala-buena relación que tenemos nosotros".

La principal intención del tertuliano era "proporcionarle medios para una mejor calidad de vida. Me gustaría darle más de lo que tiene".

"Eso influyó mucho en la decisión de casarnos, porque yo le quería dar una semiseguridad. El día que yo casque, por lo menos tendrá la mierda de la pensión".