Joaquín Prat le confiesa a su novia que se va a operar

Joaquín Prat es uno de los presentadores de Telecinco más relevantes de la actualidad. Y es que, tras el retiro temporal de Ana Rosa Quintana, el valenciano ha tomado las riendas de El programa de AR.

A pesar de llevar años presentado Cuatro al día y conduciendo El club social de este matinal de Telecinco, la fama del periodista dentro de la empresa de Fuencarral ha aumentado desde que ha comenzado a sustituir a su jefa.

| Telecinco

Joaquín Prat, junto a Ana Terradillos y Patricia Pardo, se están haciendo cargo de este formato, mientras que 'La reina de las mañanas' se recupera de su cáncer de mama. Y, a pesar de que la periodista está deseando volver a su puesto de trabajo, todavía tendrá que esperar un poco más.

Aunque siempre ha sido un hombre muy seguro de sí mismo, el último retoque estético al que se ha sometido uno de los rostros más importantes de nuestro país le ha hecho replantearse pasar por el quirófano.

Para Joaquín Prat su imagen personal es muy importante, por eso no se lo ha pensado dos veces y le ha comentado a su pareja un pequeño complejo que lleva años sufriendo en silencio.

Joaquín Prat podría estar muy cerca de pasar por el quirófano

Joaquín Prat siempre se ha caracterizado por su sinceridad y naturalidad frente a las cámaras. El presentador de Mediaset España nunca ha tenido reparos en hablar sobre el injerto capilar que se hizo hace algunos años.

Ahora, el valenciano estaría dispuesto a pasar de nuevo por las manos de un profesional para acabar con un problema estético que lleva años padeciendo.

| Telecinco

Durante una de las emisiones de El programa de AR, Prat ha hecho una confesión que ha dejado a su compañera Patricia Pardo sin palabras. Según ha contado el propio periodista, hay algo en su rostro que no le termina de convencer.

Esta decisión ha nacido a raíz de salir a la luz el último retoque estético al que se ha sometido José Ortega Cano. El torero ha acudido a una cínica para someterse a un injerto de cejas.

▶️ La impactante imagen de José Ortega Cano después de un nuevo retoque estético en la cara

Con este tratamiento, el marido de Ana María Aldón ha conseguido repoblar esta parte del cuerpo. Y como era de esperar, Joaquín Prat no ha querido dejar pasar la ocasión para asegurar que quiere seguir los pasos del diestro.

"La naturaleza me ha dotado de otras cosas, pero no de pelo en las cejas", ha asegurado el presentador de Cuatro al día. Y es que, el periodista está convencido que este tratamiento le daría intensidad a su rostro y "una mirada más profunda". "Me interesa mucho", ha dejado claro.

| Telecinco

Por su parte, Patricia Pardo ha intentado quitarle esa idea de la cabeza. La gallega ha asegurado que todo el mundo está acostumbrado a verle con sus cejas y que va a ser muy extraño cuando aparezca con la zona más poblada.

Pero lejos de hacer caso a su compañera, Joaquín Prat está empeñado en seguir los pasos del maestro. "No sé si tendría que recortármelas si creciese mucho el pelo", se ha preguntado en directo.