Isa Pantoja anuncia nuevo embarazo y promete cambiar para no ponerlo en peligro

Isa Pantoja ha conseguido sentar la cabeza y convertirse en una joven responsable, madura y con las ideas bien amuebladas.

Isa es una de las tertulianas más queridas de Telecinco. Después de sus años de desenfreno, la hija de Isabel Pantoja ha cambiado su modo de vida. Estudiante aplicadísima de Derecho, responsable y con pareja estable, Isa quiere labrarse un futuro profesional más allá de la televisión.

Trabaja de forma habitual en Telecinco y de vez en cuando participa en algunos concursos, como por ejemplo en Secret Story. Todo ello sin perder el norte, pues está muy concentrada en su objetivo: convertirse en una gran abogada.

Isa Pantoja ha anunciado su nuevo embarazo en Secret Story, aunque todavía habrá que esperar un tiempo para que este proyecto florezca.

Según ha contado, pretende tener un hijo en un futuro cercano porque quiere que su hijo Alberto no crezca solo y esté acompañado. Todavía no es el momento de traer un bebé al mundo, pues está inmersa en otros asuntos, pero está deseando ampliar la familia.

Isa emocionó a sus seres queridos al desvelar sus planes, pues nadie imaginaba que la joven hubiera madurado tanto en tan poco tiempo.

“Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez, es una cosa que creo, me gustaría y me encantaría. Ya tengo una familia con Asraf, pero me gustaría tener otro niño”, deslizó mientras su prima Anabel lloraba sin control.

Pantoja dio estas declaraciones a finales de febrero, durante su colaboración con Secret Story, justo cuando Anabel estaba en plató.

Anabel recibió una oferta para ser tertuliana del concurso y coincidió que la hija de la tonadillera también estaba en el programa. “Quiero acabar mis estudios sí o sí y después ver qué puedo hacer”, prometió Isa con un gran entusiasmo.

Isa Pantoja quiere abandonar la televisión

Isa es consciente de que forma parte de una de las familias más polémicas de la prensa del corazón, por eso ha tomado una determinación

Quiere abandonar la pequeña pantalla en cuanto le sea posible, pues tiene nuevos planes que no son compatibles con el mundo del espectáculo. Recordemos que cuando se quedó embarazada por primera vez estuvo sometida a mucha presión.

Chabelita tenía menos de 18 años cuando su entorno filtró que estaba en estado, información que no tardó en llegar al plató de Sálvame.

Los colaboradores del programa esperaron a que la joven alcanzara la mayoría de edad para sacar a la luz la noticia. El tertuliano Kiko Hernández fue quien descubrió todo y lo cierto es que trató el tema con una prudencia excelente.

Anabel Pantoja está muy orgullosa de su prima Isa., pues esta ha cambiado de vida y está teniendo gestos muy emotivos con su familia.

Sabe que Anabel lo está pasando mal porque su padre Bernardo está en el hospital, así que ha ido a estar con ella. Chabelita se ha trasladado a Sevilla, ciudad en la que se encuentra la colaboradora de Sálvame, para ofrecer su ayuda desinteresada.

Isa Pantoja sufrió mucho durante su primer embarazo

Isa ha estado prácticamente encerrada en Cantora hasta que alcanzó la mayoría de edad. Después abandonó el domicilio y fue saltando de escándalo en escándalo hasta que no ha tenido más remedio que poner freno a tal vorágine

Se ha dado cuenta de que las polémicas no favorecen a nadie, por eso lleva una temporada mucho más calmada.

Chabelita, según cuenta su gran amiga Dulce Delapiedra, vivió un auténtico infierno mientras estaba embarazada de Alberto.

Supuestamente algunos de sus familiares le hicieron la vida imposible, al menos eso es lo que contó Dulce en el programa Sábado Deluxe.

La hija de la tonadillera no quiere pasar por lo mismo, por eso quiere estar bien con la parte de su familia que sí se merece su apoyo.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa se ha puesto en contacto con su prima Anabel por un motivo importante. Quiere ayudar en todo lo posible, pues sabe que quiere volver a experimentar la maternidad en un futuro y pretende rodearse de gente honesta y sincera.

Ambas disfrutan de una relación estupenda, a pesar de que también han tenido ligeros problemas entre ellas.