Isa Pantoja se esconde tras salir el vídeo íntimo que demostraría la infidelidad

Isa Pantoja ha dejado atrás su pasado para convertirse en una persona querida y respetada por todos los periodistas del corazón. El público ha descubierto que es una persona responsable y cada vez quiere saber más cosas sobre ella, atrevimiento que ha tenido consecuencias. El programa Socialité ha sacado a la luz una información que afecta a su hermano Kiko Rivera y ella se ha convertido en la protagonista.

Isa Pantoja se ha quedado muda al escuchar a Nuria Marín, presentadora de Socialité, anunciar que el marido de Irene Rosales tiene un problema. “Existe un vídeo en el que aparece Kiko con una mujer que no es Irene y la emisión no es legal”, desliza la comunicadora. “Es un vídeo con unas imágenes muy comprometidas, el material es muy explícito y hay alguien que lo está ofreciendo”, añade el periodista Pablo González.

| Telecinco

Isa Pantoja se ha convertido en víctima colateral de esta trama, pues inevitablemente está relacionada con Kiko, a pesar de que no tengan relación. La joven no se ha pronunciado porque sabe que sus palabras serán estudiadas al detalle y no quiere tener más problemas. Pero el paparazzi Pablo ha dado todos los detalles sobre este material que podría destrozar a los Pantoja

“Yo no he podido ver el vídeo, pero sé de lo que hablamos: una vez más los amigos de Kiko vuelven a traicionar su amistad. Pretenden dejarle en evidencia y beneficiarse económicamente. Si el vídeo sale sería el fin del matrimonio, Irene no pondrá excusas porque estamos hablando de un vídeo de alto contenido”, declara Pablo en Socialité.

Isa Pantoja, sorprendida: “Es una deslealtad en toda regla”

Isa Pantoja tiene en cuenta que sus circunstancias familiares no son comunes, así que es probable que no se haya puesto en contacto con Irene Rosales. Recordemos que la mujer del DJ le dio de lado y no ha dado la cara por ella en su peor momento. Por ese motivo, la colaboradora no tiene obligación de estar cerca de su cuñada ni de hablar bien de ella públicamente.

Nuria Marín le ha preguntado a Pablo sobre el contenido del vídeo, pero él solamente ha adelantado que va a desestabilizar al matrimonio. “Irene rápidamente tomaría la decisión que más le va a costar porque es una deslealtad en toda regla. Por no tener un problema no quiero contestar, pero lo sé y sé que le va a abrir los ojos a Rosales”, desliza el paparazzi.

El portal Informalia maneja muchos datos sobre esta noticia, así que el público ha dado credibilidad a la información. Pero debemos dejar claro que ninguna plataforma ha mostrado las imágenes, así que por el momento no hay nada evidente. Lo único que está claro es que alguien ha traicionado a Rivera y supuestamente esta persona forma parte de su entorno íntimo.

Isa Pantoja descubre la verdad: “De ahí viene la traición”

Isa Pantoja lleva mucho tiempo trabajando en televisión y ya ha aprendido en quién confiar, algo que a su hermano no le ha quedado claro. En Socialité aseguran que Kiko Rivera ha vuelto a confiar en la persona equivocada. “La intención de que este vídeo se filtre es que la mujer que sale pise algún que otro plató”, explica el periodista Pablo.

El experto en corazón asegura que el vídeo “se grabó en Navidad, en una fiesta que celebró con unos amigos y había muchas chicas. Me gustaría resaltar algo: Kiko siempre confía en su entorno e Irene también, pero son ellos, de ahí viene la traición”.

La citada fuente insiste en que el matrimonio tiene problemas desde hace mucho tiempo. “En estos momentos la relación no atraviesa por su mejor momento, pero esto dinamitará la relación porque Irene no podrá dar la cara”. La hermana del DJ no sabe dónde esconderse para no tener que dar explicaciones sobre este tema tan espinoso.