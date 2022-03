Emma García desvela una relación de hace años con Julen

Emma García ha presentado muchos programas en Telecinco. Su profesionalidad y versatilidad han situado a García en un lugar privilegiado en la cadena de televisión. Ha demostrado saber desenvolverse bien en varios formatos, lo que la ha convertido en un 'comodín' seguro para Paolo Vasile.

Han sido muchos los personajes televisivos que se han dado a conocer de la mano de Emma García. Es el caso de Julen, un joven de 24 años que saltó a la fama en Mujeres y hombres y viceversa, formato que presentó durante años.

Julen apareció en varias ocasiones en el espacio televisivo, y se convirtió en uno de los concursantes más populares.

Julen apareció en el programa de Emma García

La primera vez que Julen apareció ante las cámaras fue en 2015, cuando entró como pretendiente en el programa de Emma García con el objetivo de conquistar a Steisy. El chico no consiguió enamorar a la andaluza, pero sí a los espectadores. Es más, la organización del formato le ofreció quedarse como tronista de verano.

De esta forma, no fue la última vez que el chico estuvo presente en el plató de Mujeres y hombres y viceversa. Aunque, para sorpresa de todos, tampoco fue la primera, ya que estuvo en esas mismas instalaciones incluso antes de ser famoso, según Emma García.

Emma García tiene una gran memoria

Tras ser rechazado por Steisy, el novio de Sandra Pica volvió a Telecinco en calidad de tronista y con la mente puesta en acabar el verano con pareja.

Su mes en el trono fue intenso y estuvo repleto de citas. Pero ninguna lo suficiente como para enamorarse y empezar una relación, por lo que optó por ser honesto y marcharse soltero.

"Tengo la suerte de tener estas pretendientas, cada una me ha aportado una cosa diferente, pero ha sido poco tiempo. En un mes no me ha dado tiempo a ilusionarme... así que me voy solo", confesaba entonces a Emma García.

| Telecinco

En septiembre de ese mismo año, el programa decidía darle una nueva oportunidad para encontrar el amor como tronista. Aunque en esta ocasión tampoco corrió mejor suerte.

Durante su paso por el concurso logró entablar un vínculo muy estrecho y pasional con Alba Casillas, pero acabó abandonando solo el formato después de que su cita decidiera marcharse.

Su último asalto fue en el año 2018 y su objetivo no era otro que conquistar a una chica que le había deslumbrado: Violeta Mangriñán.

La experiencia estuvo llena de idas y venidas, pero él acabó tan enamorado que no podía soportar verla con otros pretendientes.

Se marchó solo y volvió a los tres meses para proclamarle su amor a Violeta, quien le correspondió con unas sorprendentes palabras. "¿Sabes por qué no avanzo? Porque estoy enamorada de ti", le dijo antes de abandonar a su lado.

| GTRES

Sin embargo, unos años antes de que todo esto ocurriera, él ya se había paseado por el plató de Telecinco que más tarde le haría triunfar.

Julen incluso había coincidido con Emma García, ya que cada mañana acudía a la redacción por motivos laborales.

El trabajo que le situó en Telecinco antes de la fama

Antes de saltar a la fama, el chaval trabajaba con su padre repartiendo periódicos. Era un trabajo no remunerado que desempeñaba por el simple hecho de ayudar a su padre.

"Mi primer trabajo fue repartir periódicos con mi padre, pero no cobraba. Repartía en la redacción de MYHYV y llegaba con mi chándal allí con todo el mundo maqueado. ¡Quién me iba a decir que iba a terminar trabajando allí!", recordaba en la revista Lecturas.

Por si fuera poca coincidencia, el exconcursante de Secret Story no es el único vínculo del pasado que ha reaparecido un tiempo después en la vida de Emma García.

Cabe recordar que la vasca también vivió un caso muy similar con Carlos Sobera. Aunque en esta ocasión ella era la inexperta y ninguno de los dos era famoso por aquel entonces.

Concretamente, ambos presentadores de Telecinco coincidieron en la Universidad del País Vasco (UPV) cuando Sobera era profesor de Derecho de la Publicidad y Emma una entusiasta alumna de periodismo.

| Telecinco

Este curioso vínculo, unido al de Julen y Emma García, pone de manifiesto que el destino puede ser muy caprichoso a la hora de hacer que dos personas se conozcan.