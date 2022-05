Ion Aramendi confiesa el secreto del bebé que espera con su mujer María

Ion Aramendi está teniendo una vuelta a Telecinco, la que fue su casa durante muchos años, realmente envidiable se mire por donde se mire. Al presentador de Mediaset le está yendo de lujo tras su esperado regreso y eso le llena de felicidad a él y a su familia.

Recordemos que el comunicador vasco se dio a conocer en los primeros años de Sálvame haciendo las veces de reportero. Fueron inolvidables aquellas conexiones tan frescas a la vez que surrealistas, y que tanto poso dejaron en el programa.

Aquellos primeros años del formato de Telecinco, Ion Aramendi se convirtió en uno de los reporteros más dicharacheros e irónicos del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez.

Sus comentarios ácidos cuando el programa le daba paso en directo, calaron muy hondo en la audiencia y se convirtió en uno de los preferidos por los fieles espectadores de Sálvame.

Ion Aramendi, pletórico de felicidad tras su vuelta a Telecinco

Después de cinco años, Ion Aramendi se fue del lugar que le hizo saltar a la fama y se despidió con un 'hasta luego'. Lo cierto es que Ion Aramendi tenía otros proyectos en mente y quería progresar en el mundo de la televisión. Un ámbito en el que prosiguió su carrera presentando varios programas en la autonómica vasca ETB y en Radio Televisión Española (RTVE).

El último de los formatos que presentó en TVE finalizó hace apenas dos semanas, y llevaba por nombre El cazador. El caso es que su vuelta a Telecinco no ha podido ser más exitosa. Y es que las audiencias de Conexión Honduras, el programa que presenta los domingos en Telecinco, le han respaldado de forma apabullante.

Ion Aramendi se mueve como pez en el agua en la televisión. Aunque bien es cierto que en Telecinco debutaba hace semanas como presentador tras su periplo por otras cadenas españolas. En las últimas horas, Ion Aramendi ha hablado largo y tendido de este buen momento que atraviesa en televisión con la revista Pronto.

Ion Aramendi desvela que va a tener una niña

Preguntado sobre si esperaba esta cálida reacción de la audiencia de Telecinco tras su vuelta a Mediaset, Ion Aramendi contesta con toda la humildad del mundo.

"La verdad es que no. Yo no me fui en plan película épica diciendo: ‘¡Volveré!’, pero sí tuve una sensación extraña e interior de que no iba a ser la última vez que pisaba Mediaset", confiesa Ion Aramendi.

Las buenas críticas que está recibiendo no pasan desapercibidas para el presentador vasco. Así las cosas, el comunicador sostiene que "sería tonto si dijera que no me afectan en absoluto las críticas, tanto positivas como negativas. Para mí es superilusionante que me hagan buenas críticas, pero no me las creo porque no soy un hombre de egos y tengo los pies en el suelo".

En el ámbito estrictamente familiar, Ion Aramendi también deja unos cuantos titulares sobre su nueva paternidad. Y es que el comunicador y su mujer, María Amores, van a tener otro bebé.

"Yo soy superniñero y de mis hijos estoy enamoradísimo, de los dos. Y, ahora, que llegue una nena… ¡Para mí es lo más ilusionante que me ha pasado en los últimos años!", exclama radiante de felicidad.

"María y yo habíamos perdido la esperanza de tener una niña, y que, de repente, se cumpla este sueño, es brutal. Me apetece un montón vivir esta tercera paternidad con una niña", ha confesado.