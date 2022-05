Marian Flores, la desconocida exmujer de Kiko Matamoros que vivió una pesadilla

Kiko Matamoros se encuentra ahora participando en Supervivientes, donde ha recibido la visita de su actual pareja, Marta López Álamo. Con ella vive una relación casi idílica, nada que ver con la que tuvo con sus anteriores mujeres. Así, por ejemplo, Marian Flores, la que fue su primera esposa, vivió con él una auténtica pesadilla.

Si ella sufrió mucho durante su matrimonio fue, entre otras cosas, por las continuas infidelidades del madrileño. Deslealtades que el colaborador ha llegado a reconocer públicamente.

Kiko Matamoros y su primer matrimonio

Kiko Matamoros ha tenido distintas relaciones a lo largo de su vida, pero la primera que supimos fue la que mantuvo con Marian. A esta, que es hermana de Mar Flores, la conoció cuando los dos eran muy jóvenes. Justo en el momento en el que ella trabajaba como azafata del Un, dos, tres y él ejercía como modelo.

El entonces chivo de ella, José Javier Ortega, fue quien los presentó y así iniciaron una amistad, que mantuvieron cuando los novios se casaron. Pero esta boda se rompió poco después y fue entonces cuando la televisiva comenzó a salir con Matamoros, allá por 1979.

Su amor les llevó, cinco años más tarde, a contraer matrimonio y fue en ese mismo 1985 cuando nació el primer hijo de la pareja. Vino al mundo Lucía. Y tras ella llegarían tres vástagos más: Diego, en 1986; Laura, en 1993, e Irene, en 1998.

Un mes antes del nacimiento de la benjamina de la familia fue cuando llegó la separación de la pareja. Separación que, según ella expuso en televisión, se produjo cuando él se marchó de casa tras conocer a una mujer, a Makoke. Esta acabó convirtiéndose en su segunda esposa y con ella tuvo a su hija Anita.

Kiko Matamoros y el 'calvario' que hizo vivir a su esposa

Kiko Matamoros no acabó bien su primer matrimonio. Rompió con Marian tras 20 años juntos, cuatro hijos y una historia que a ella la hizo sufrir muchísimo. Y es que, como él ha reconocido en televisión, le fue infiel en numerosas ocasiones.

Ha llegado a explicar cómo fue el fin de su relación: “Después de nuestra primera crisis seria, en la relación empezaron mis infidelidades”. Eso sí, ha afirmado que “no me siento culpable, porque no considero que la fallara. Me fallé a mí y a mis hijos”.

| GTRES

Esta situación fue una losa que Flores tuvo que soportar durante mucho tiempo, pero no fue la única que dinamitó su matrimonio. También lo hizo que él, como ha confesado, nunca llegó a estar enamorado realmente. Incluso ha contado con cruda sinceridad que se casó para librarse de la mili y por presión de su madre.

Es más, ha admitido que si permaneció tanto tiempo al lado de ella es por pura “comodidad”. Y es que mientras su esposa se encargaba de la casa y los hijos, él hacía vida fuera del hogar y con absoluta libertad.

| Gres

Con la ruptura llegó más sufrimiento para todas las partes porque la misma no fue amistosa. Tanto es así que los hijos del matrimonio pasaron mucho tiempo sin querer tener contacto con su padre por lo sucedido.

Actualmente, Kiko Matamoros ha conseguido reconciliarse con sus vástagos, que en todo momento han sido el apoyo incondicional de su madre. Una mujer que tiene una vida absolutamente alejada de los medios, pues prefiere estar tranquila y fuera de rumores e informaciones.