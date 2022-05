Marta López Álamo habla de su primer hijo y asume que habrá problemas

Marta López Álamo empezó a ocupar las páginas de las revistas rosas nada más empezar su relación sentimental con Kiko Matamoros. Enseguida demostró que podía ser un rostro rentable, por eso le dieron la oportunidad de hacer fortuna gracias al colaborador. El problema es que ella es modelo, una de las mejores, y no tiene intención de aprovecharse de la fama de nadie.

Marta López Álamo ha reconocido que está dispuesta a pasar el resto de su vida al lado de Kiko, quiere casarse y tener hijos. Ha hablado de su primer bebé en Sálvame, una criatura que tendrá que esperar porque la influencer no se siente preparada. “De aquí a un par de años sí, pero ahora no”, aclaró en el programa de Jorge Javier Vázquez para cerrar la polémica.

| GTRES

Marta López ha intentado mantener la prudencia y no crear escándalos innecesarios, pero su entorno está dispuesto a dar de qué hablar. La modelo ha asumido que tendrá nuevos problemas porque Laura Matamoros, hija mayor de Kiko, se ha reunido con Anita, una de sus peores enemigas. Ana, la menor del clan Matamoros, supuestamente ha hablado mal de Marta en privado.

Marta López prefiere estar lejos del revuelo, por eso no dará declaraciones y no dirá lo que piensa realmente, pero todos lo saben. Ana Matamoros, según cuentan, la ha vetado en varios locales de Madrid y Laura no ha afeado este comportamiento. Las hijas del tertuliano han estado juntas en una fiesta, a pesar de que en el pasado tenían una relación nefasta.

Kiko ha asumido que a lo largo de su vida ha cometido muchos errores como padre, pero asegura que ya ha aprendido la lección. Quiere tener un nuevo hijo para demostrar que sus fallos forman parte del pasado y Marta está dispuesta a hacerle feliz. Se ha contado que ya estaba embarazada, pero no es verdad, todo era una especulación que nació en el programa Socialité.

Marta López Álamo está sorprendida

Marta López sabe perfectamente que está saliendo con uno de los rostros más populares de Telecinco y eso tiene unas consecuencias. Está dispuesta a pagar cualquier precio por disfrutar de su gran amor, pero no consiente que se cuenten mentiras sobre ella. Por eso ha usado sus redes sociales para desmentir que estuviera esperando un bebé, el milagro tardará un tiempo en llegar.

| Europa Press

Marta está impactada porque tenía buena relación con Laura Matamoros, de hecho pasan bastante tiempo juntas y disfrutan de un vínculo estrecho. Sin embargo, la ganadora de Gran Hermano VIP 4 ha decidido pasar la noche con su hermana Anita, gran rival de la modelo. Kiko ha sufrido mucho por esta enemistad y hace un tiempo decidió romper la relación con su pequeña.

Kiko Matamoros no está atravesando un buen momento, pues su participación en Supervivientes 2022 está decepcionando a mucha gente. Sus compañeros de Sálvame piensan que antes de irse generó muchas expectativas, por eso le están exigiendo tanto. Para él lo único importante es regresar a España y retomar su vida con Marta, la modelo que le robó el corazón hace tres años.

Marta López Álamo ha unido a la familia Matamoros

Marta López ha recibido muchas críticas porque gran parte del público pensaba que estaba con Kiko por interés. El tiempo ha demostrado que sus enemigos no tenían razón y que lo único que ha hecho ha sido ayudar al tertuliano. Hasta que ella llegó a su vida, sus hijos estaban distanciados y logró que todos formaran un equipo unido.

Laura y Anita han sido las últimas en firmar la paz, aunque ya llevan mucho tiempo disfrutando de una conexión especial. Todo cambió cuando la mayor de los hermanos Matamoros se quedó embarazada y la hija de Makoke decidió perdonar. Sin embargo, esta alianza ha hecho que Marta tenga que luchar contra un nuevo problema.