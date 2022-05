Ion Aramendi admite los rumores y le explica a su mujer que no puede seguir

Ion Aramendi aterrizó en Telecinco de forma casual, pero no tardó en convertirse en alguien fundamental dentro de la cadena. En una de sus entrevistas explicó que su familia le convenció para mandar un vídeo a Sálvame y a partir de ahí comenzó su aventura. Ha sido la estrella de TVE durante más de dos años, pero los rumores son ciertos: no puede seguir.

Ion Aramendi ha decidido volver a casa, se siente cómodo trabajando en Mediaset y sabe que es una oportunidad única. El problema es que El Cazador, el concurso que presentaba en la cadena pública, se ha visto afectado por esta estrategia. El vasco no puede seguir capitaneando el citado espacio televisivo porque en Telecinco le exigen exclusividad.

Ion le ha explicado a su mujer María Amores que no puede continuar en TVE y que su trayectoria profesional ha cambiado. Sus compañeros de El Cazador guardan un recuerdo fantástico de él y le van a echar de menos, pero se alegran por sus nuevos proyectos. El concurso ya ha encontrado un nuevo capitán: el periodista Rodrigo Vázquez.

Ion sabe que Rodrigo tiene un papel bastante complicado porque él ha dejado el listón muy alto, pero nada es imposible. Su sustituto hará todo lo posible para que Televisión Española no pierda audiencia, un reto complicado si analizamos la competencia. El vasco ha regresado a Telecinco pisando fuerte y el programa que conduce no ha tardado en hacerse con el liderazgo.

Aramendi está encantado de volver a formar parte de la familia de Mediaset, aunque haya tenido que despedirse de muchos rostros queridos. No puede seguir trabajando en la cadena pública, pero sus compañeros han entendido que se haya mudado a la competencia. “Gran trabajo y yéndote por la puerta grande”, le comenta el comunicador Frank Blanco.

Ion Aramendi se despide de su pasado

Ion ha compartido una publicación en su Instagram para dar “un millón de gracias” por los “dos años y medio” que ha estado en TVE. El Cazador afronta una nueva etapa y desea que el concurso siga generando grandes éxitos porque detrás hay un equipo estupendo. Rodrigo Vázquez tomará las riendas del proyecto y las apuestas no se han hecho esperar.

Aramendi le ha deseado buena suerte a su sucesor y confía en que todo funcione correctamente, pues sabe que hay mucho esfuerzo en juego. Se ha puesto en contacto con sus antiguos responsables a través de las redes sociales para dejar claro que estará eternamente agradecido. Les ha dado las gracias por “la oportunidad, la confianza y por este regalo de proyecto”.

El presentador ha explicado hay una persona responsable de todos sus éxitos televisivos: su mujer María Amores. Ella también se dedica al mundo de la comunicación y enseguida se dio cuenta de que el vasco sería una estrella de la pequeña pantalla.

“Mis padres me dijeron que había un anuncio para mandar un vídeo por el que podía trabajar en la tele. Mi mujer también me animó en ese momento y fue pura suerte. Mandé un par de vídeos y me llamaron de Sálvame”, explicó el nuevo fichaje de Telecinco.

Ion Aramendi sabe que su vida ha cambiado

Ion conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo, de hecho fue testigo de los orígenes de Sálvame. El programa vespertino de Jorge Javier Vázquez ha cambiado la historia de la televisión y el vasco está dentro de esta evolución. Ha ganado mucho protagonismo aceptando el puesto que le han ofrecido: presentar los debates de Supervivientes.

Aramendi es celoso de su intimidad y no hará nada que pueda perjudicar a su mujer, quien no tiene nada que ver con el corazón. También es periodista, pero su trayectoria es bastante más discreta.