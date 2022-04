María Amores, la mujer de Ion Aramendi que vive angustiada por el rumor

María Amores se ha convertido en un rostro popular por estar casada con Ion Aramendi, pero ella también disfruta de una trayectoria brillante. Es coordinadora de casting de Warner Bros y, según ha salido publicado, es una de las mejores profesionales del momento.

Actualmente está en el punto de mira porque el padre de sus hijos ha regresado a Telecinco, cadena que le vio nacer.

María Amores vive preocupada por el rumor que circula en las redes sociales: nadie sabe cómo actuará Aramendi en Supervivientes. El presentador ya se ha enfrentado a su primera gala y ha superado las expectativas, de hecho el público se ha rendido a sus pies. Ahora la angustia es otra: debe mantener el listón y no cometer ningún fallo.

María confía en Ion y sabe que pronto se convertirá en el comunicador más cotizado de Telecinco porque tiene un talento arrollador. Los expertos aseguran que Supervivientes no será el único programa que conduzca, pues los espectadores le han recibido muy bien. Es una cara nueva y no está relacionado con las tramas que tanto indignan, como la Operación Deluxe de La Fábrica de la Tele.

María concedió una entrevista en Lecturas para explicar cómo conoció a su marido y sus palabras emocionaron a todos. Detrás de ellos existe una historia de amor digna de cualquier película, pues es fruto de la casualidad y del entusiasmo. Se conocieron mientras estudiaban en la universidad y ambos compartían la pasión por los medios de comunicación.

Ion Aramendi es el protagonista indiscutible de Telecinco y todos los medios se han hecho eco de su último mérito profesional. Supervivientes es un concurso bastante seguido, pero Jorge Javier Vázquez, su presentador principal, no tiene buena fama. En cambio el vasco ha seducido a los espectadores y el programa que presenta se ha convertido en el líder de su franja horaria.

María Amores, emocionada: “Un sueño cumplido”

María ha tenido muchas oportunidades de hablar en televisión, pero se siente más cómoda estando detrás de las cámaras. Prefiere seguir la trayectoria de su marido desde la sombra, pues no tiene intención de verse involucrada en ningún escándalo. Ion disfruta de una reputación excelente, pero es probable que alguien intente hacerle daño en esta aventura.

Ion Aramendi es el encargado de presentar los debates de Supervivientes 2022 y su estreno ha tocado el cielo de Mediaset. Antes de arrancar el programa ha pronunciado un emotivo discurso que no ha dejado indiferente a nadie. El vasco ha demostrado que el talento y el esfuerzo son capaces de conseguir cualquier cosa, hasta formar parte de un equipo tan prestigioso.

“Quien haga televisión puede entender lo que supone estar en este plató, es un sueño cumplido. Gracias a Mediaset he vuelto a casa”, ha declarado Aramendi. Las redes sociales no han tardado en dictar sentencia y ya hay un veredicto: Ion es el presentador que Telecinco necesita.

El marido de María Amores está sirviendo de fuente de inspiración para jóvenes periodistas que pretenden hacer pantalla en un futuro. “Es de otro planeta, hace que vivas el programa igual que lo vive él”, escribe una usuaria de Twitter.

Es uno de los tantos comentarios que consolidan el reinado del comunicador vasco en el grupo de Paolo Vasile.

María Amores y su bonita historia de amor

María prefiere no entrar en temas privados, pero está orgullosa del equipo que forma al lado de Ion. En una ocasión desveló que se conocieron en su época de estudiantes y más adelante se reencontraron en el momento perfecto. El comunicador siempre que puede le manda algún mensaje, pues sabe que la presión es máxima.

Ion Aramendi reconoce que su esposa es una pieza clave dentro de su trayectoria personal. “Ella, junto con mis hijos, es la persona más importante de mi vida. Es mi mejor amiga, mi mujer y no he podido tener más suerte dando con ella”.

El presentador vasco y su familia están angustiados porque Aramendi ha dejado el listón muy alto y ahora no puede decepcionar a nadie. Pero todos confían en que su estrella no se apague nunca, pues ya ha demostrado que su talento no conoce fronteras.