Los hijos de José Luis Gil le esconden la despedida más amarga

José Luis Gil continúa recuperándose en su domicilio de las secuelas que le dejó el ictus que sufrió el pasado mes de noviembre.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



El conocido actor, Enrique Pastor en La que se avecina, sigue esforzándose por volver a la normalidad y poder regresar pronto a la televisión.

Una serie que ya prepara la temporada número 13. Algunos actores de la exitosa producción de los hermanos Caballero, como Fernando Tejero (Fermín) o Nacho Guerreros (Coque), ya han dado fe en sus redes que la grabación ya ha echado a rodar.

Hablamos de una de las series españolas más longevas hasta ahora, y es que comenzaba sus emisiones allá por el año 2007. En parte, la serie de Telecinco fue una continuación de la original Aquí no hay quien viva. Sobre todo, porque en ambas producciones han trabajado la gran mayoría de los actores del formato original.

José Luis Gil no estará en la próxima temporada de 'La que se avecina'

José Luis Gil sabe que no podrá estar en esta nueva temporada, a pesar de la ilusión que le hacía ser partícipe de ella. Desde que sufriera un ictus, las noticias sobre él han llegado de forma escueta.

Eso sí, cuando sus compañeros han hablado sobre su estado, como Cristina Medina o Cristina Castaño, sus seguidores se han quedado más tranquilos.

| Mediaset

José Luis Gil no puede bajar la guardia en ningún momento. Tiene que seguir centrado en su recuperación, más allá de los atractivos proyectos profesionales que le pongan encima de la mesa.

Desde la web de televisión 'Fórmula TV', queda confirmado que veremos a muchos de los actores y protagonistas de la citada serie. Hablamos de Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Eva Isanta, Carlos Areces, Macarena Gómez, Nathalie Seseña, Fernando Tejero, Esther Soto, Miren Ibarguren o Ricardo Arroyo.

▶️ Muere demasiado joven la mítica actriz de Hospital Central Rosa Mariscal

Dos nuevas incorporaciones y una dolorosa salida para José Luis Gil

Por si fuera poco, gracias a los 'stories' de Instagram de Nacho Guerreros, hemos sabido que la serie cuenta con dos fichajes. Nos referimos a las actrices Mamen García y Laura Gómez-Lacueva.

A la primera, Mamen García, la hemos visto en otras series como Señoras del Hampa, y para los curiosos, la actriz repite en La que se avecina. Hay que decir que García ya estuvo trabajando en la primera temporada de la exitosa serie.

| Mediaset

En su momento, Mamen encarnó a una pitonisa y desconocemos cuál será su papel en esta ocasión. Por otro lado, Laura también pudo trabajar con Laura y Alberto Caballero en la tercera temporada de El pueblo, una producción de Mediaset.

Otro punto a destacar es que el edificio de Montepinar se renovará por completo y, por si fuera poco, tendrá como mínimo, dos entregas más.

Víctor Palmero abandona la serie tras 8 años

En cuanto a las despedidas, hay que referirse a la de Víctor Palmero, que encarnaba al personaje de Alba Recio. El actor está muy orgulloso de haber podido estar durante ocho años en la serie de los hermanos Caballero.

| Mediaset

Eso sí, deja abierta la posibilidad de regresar en un futuro, pero ahora mismo, Víctor no puede compaginar su trabajo en el teatro con las grabaciones de televisión.

Una dura decisión que ha sido muy complicada para el bueno de Víctor Palmero. Por desgracia, este ha tenido que despedirse de la serie que se lo dio todo.

"No sé qué pasará en un futuro, pero en la temporada que se graba ya no estaré. Me duele, porque Alba Recio es una parte muy bonita de mi vida y le tengo mucho cariño, pero creo que no somos funcionarios. Siendo actores nos apetece hacer otras cosas, evolucionar", ha lamentado.