Jesús Mariñas no se calla y confirma las sospechas sobre la salud de Ana Rosa

Jesús Mariñas no está pasando por uno de sus mejores momentos. El pasado 31 de marzo, este conocido periodista fue ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madridtras sufrir varios problemas de salud derivados del cáncer de vejiga que sufre desde hace un tiempo.

Y, aunque en un principio todo apuntaba a se trataban de malas noticias para el comunicador, lo cierto es que ya se encuentra mucho mejor.

ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid | Europa Press

Tanto es así que, a pesar de su delicado estado de salud, este hombre de 79 años ha tenido tiempo para comentar algunos de los principales temas de actualidad de la prensa rosa de nuestro país.

Ahora, Jesús Mariñas ha hecho una confesión sobre el actual estado de salud de su compañera de profesión y amiga, Ana Rosa Quintana.

El pasado 2 de noviembre, 'La reina de las mañanas' anunció que abandonaba su puesto de trabajo de forma indefinida para someterse a un tratamiento contra ese cáncer de mama que ha puesto en peligro su vida.

| Europa Press

"Tengo que despedirme por una temporada porque me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia", anunció ante todos los telespectadores de Telecinco.

A pesar de haber pasado los peores cinco meses de su vida, todo apunta a que el sufrimiento de la presentadora está a punto de terminar. Y es que, en muy pocos días, se va a someter a una intervención quirúrgica para eliminar, definitivamente, cualquier resto de su enfermedad.

Jesús Mariñas muestra su admiración por Ana Rosa Quintana

Jesús Mariñas se siente con fuerzas. Tras ese susto que le llevó directo a urgencias, el periodista del corazón va retomando, poco a poco, su rutina diaria. Y aunque sabe que es un proceso largo, no está dispuesto a tirar la toalla.

Para este profesional de la comunicación, la figura de Ana Rosa ha sido una gran fuente de inspiración para él. Y es que ambos se encuentran luchando contra un cáncer, y eso es algo que le ha unido más que nunca.

En sus crónicas de Verdades piadosas, publicadas en la revista Diez Minutos, Jesús Mariñas ha querido dar algunos datos sobre el actual estado de salud de su compañera de profesión.

| Mediaset

A estos dos grandes de la prensa del corazón hay algo que les une, y no son sus respectivas enfermedades. Para el comunicador, la presentadora de El programa de AR se ha convertido en todo un modelo a seguir.

Y es que si hay algo que Jesús Mariñas admira de su compañera es su lealtad a la hora de defender sus ideales o pensamientos. Por eso, no se extraña de que esté recibiendo tanto apoyo y cariño.

"Ana Rosa, siempre positiva y generosa con la gente, ahora está recogiendo el cariño y el afecto que le profesa su público, actores, políticos, escritores, deportistas. Todo el mundo la quiere, y se lo demuestra", ha escrito el periodista.

Para Jesús Mariñas, Ana Rosa representa a toda "una escuela" de periodistas, es decir, una forma de trabajo en el mundo de la comunicación. "De su periodismo me gusta la naturalidad que siempre imprime a su forma de hacer, algo que constituye auténtica muestra de carácter y temperamento".