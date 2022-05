El hijo de Concha Velasco hace la llamada que más le duele en el alma

Concha Velasco ha sufrido un cambio radical en su vida de un tiempo a esta parte. La veterana actriz de cine, teatro y televisión vio como su maltrecho estado de salud, a sus 82 años, requería de un cambio en su vida diaria.

Concha Velasco sabía que la decisión que tomaron sus hijos era totalmente necesaria para su bienestar. La actriz de La chica Ye-yé, después de 60 años de carrera y en consenso con sus hijos, hacía las maletas. Empezaba una nueva vida en un centro para mayores de la capital de España.

En un principio, Concha Velasco iba a estar residiendo en una céntrica residencia cercana a la Glorieta de Cuatro Caminos. Pero tras un mes viviendo allí, Concha no se encontraba en las mejores condiciones y prefería vivir en una residencia a las afueras de la ciudad.

Concha Velasco se fue de casa por motivos de salud

Hace unas semanas, Manuel confirmaba el cambio de vivienda y mandó un mensaje de tranquilidad sobre este cambio y la salud de su madre. "Está todo bien. Ahora necesitamos un poco de privacidad y tranquilidad", decía hace un par de meses.

Un amigo de ella opinó a colación que tantas visitas, de repente, no ayudaron demasiado al bienestar de la actriz, aunque ella nunca las rechazó. "No decía que no a ninguna. Es entregada hasta para eso". Tampoco ayudó mucho que la prensa estuviera en la puerta del centro a todas horas, especialmente cuando saltó la noticia.

El testimonio que lo aclara todo sobre la actriz

Lo cierto es que Concha necesitaba un lugar con más espacios verdes y zonas por las que salir a tomar el aire junto a sus hijos. El caso es que en esta nueva residencia, situada en Las Rozas de Madrid, la actriz vallisoletana se encuentra mucho mejor que en la anterior.

Así lo dejan claro algunas personas que han hablado con el digital El Español acerca de la nueva vida de la actriz lejos del centro de Madrid.

"Está muy bien, muy animada e integrada. Mucho mejor", afirma alguien autorizado y cercano a la icónica mujer.

En la residencia 'Orpea Punta Galea', con amplios jardines y luminosos ventanales, la artista pasa sus días de la mejor forma.

El caso es que ha encontrado, por fin, su sitio más confortable aunque no resida en su propia casa.

En la primera residencia no se adaptó bien por falta de espacio, pero actualmente su vida es otra. Eso sí, apuntan que en esta nueva residencia las visitas de amigos "ya no son tan frecuentes ni diarias".

La veterana actriz está "mucho mejor"

Ahora no recibe tantas visitas. No porque no quiera ella que vengan a verla, sino para darle una mayor tranquilidad. "A ella le gusta recibir visitas y tener todos los días una ocupación. Pero como es tan coqueta y le encanta estar perfecta para todos, eso también es un tanto estresante".

Actualmente, la madre de Manuel Velasco recibe visitas puntuales y semanales, pero no con tanta asiduidad. Los que están yendo constantemente son sus hijos, Paco y Manuel.

"Y si no pueden ir por sus trabajos, están todo el día al teléfono", exponen. Además, a Concha le fascina cuando su hijo Paco acude con Samuel, nieto de la actriz.

El caso es que la vallisoletana está "mucho mejor", y dentro del centro para mayores ha hecho amigas con las que comenta y desvela anécdotas de su extensa vida. "Sin pretenderlo, ella ha dado vida a sus nuevos compañeros. ¡No todos los días se tiene a alguien de su talla!", acaba el testimonio de la fuente consultada por El Español.