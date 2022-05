Carlota Corredera ya no puede ocultar más a su marido los problemas de dinero

Carlota Corredera empieza a impacientarse. Siguiendo de cerca sus redes sociales, vemos que ahora se dedica en cuerpo y alma a cultivar sus aficiones, su cuerpo y su tiempo libre.

Desde que en Sálvame decidieron prescindir de ella, Carlota tomo aire, se puso el mundo por montera y decidió empezar una nueva etapa. Así lo anunció al mundo: nuevos proyectos profesionales y necesario cambio de aires.

Más tarde se ha sabido que la Operación Deluxe y su negativa a participar en Supervivientes fueron el detonante de un despido que pocos esperaban. Aún más cuando, los otros dos a los que se finiquitó con Carlota, David Valldeperas y Alberto Díaz, vuelven a estar al mando de Sálvame.

Ella no ha vuelto y esto le está pasando factura en el bolsillo, tal como ya han empezado a notar en la economía familiar.

Carlota Corredera pierde fuelle e ingresos tras su despido de Sálvame

Carlota Corredera ha caído en el mismo error que sus compañeras influencers. No es la primera - ni será la última - en pensar que se puede vivir de las redes sociales, únicamente dependiendo de tus seguidores directos y de la publicidad.

En su momento, lo hizo Anabel Pantoja. La influencer decidió abandonar Sálvame y centrarse en sus redes y en las campañas de publicidad. Dejar de salir en televisión provocó que su número de seguidores empezara a caer y, en consecuencia, también su influencia.

El delicado equilibrio que se da entre popularidad, credibilidad, presencia mediática y rentabilidad para las marcas es un secreto al alcance de pocos. Corredera no quiere volver a Sálvame. Es más, ha declarado que ya no lo ve y que cuando desconectas, tienes que hacer reset.

La teoría es buena y ella es lo que ha hecho. No obstante, los datos que aporta Social Blade, una herramienta que analiza la evolución estadística de un perfil de Instagram, no deja lugar a dudas. Carlota cotiza a la baja y ha perdido mucho seguimiento desde que no aparece en pantalla.

| Instagram - GTRES

Por poner un ejemplo, ha logrado picos de aumento de seguidores mensuales de entre 10.000 y 13.000, durante los años 2019 y 2020. Ya con su giro feminista de 2021 estos datos iban a la baja, pero ha sido dejar de salir en televisión y caer hasta los 316 en abril de 2022.

Esta bajada en el seguimiento se traduce también en menos interacción con su perfil, en menos resultados positivos para los productos que se anuncian y en menos influencia y contratos.

Corredera se reinventa para seguir viva

Si Rociíto tuvo que contar la verdad para seguir viva, su gran amiga, Carlota Corredera, tiene que reinventarse para lograr lo mismo. En ello está ahora mismo, aunque el tiempo apremia y los problemas se vislumbran al horizonte.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

La Operación Deluxe está complicando la vida de La Fábrica de la Tele y Carlota estaba ocupando puestos de responsabilidad en la productora cuando se produjeron los hechos. Su nuevo programa, el que anunció que presentaría, no llega y las redes no son un medio de vida que genere suficientes recursos.

Carlota Corredera trabaja con la misma agencia de representación que otras influencers como Tania Llasera o Mayra del Pilar. Intentan encontrar otro modo de llegar a la gente, alejado de los cánones estéticos y temáticos de las influencers más famosas y seguidas. No obstante, no está siendo nada fácil

Carlota está, en sus propias palabras, en plena "operación detox". Ahora que llega el verano es probable que aproveche para seguir descansando y haciendo todo lo que no ha podido hacer durante tantos años..

Septiembre va a ser su verdadera prueba de fuego. Si entonces no arrancan sus proyectos profesionales, los nervios florecerán. Y si la investigación de la Operación Deluxe implica a Carlota Corredera más directamente, el otoño puede ser realmente complicado para ella.

Quizá mejor que aproveche estos meses de calor para seguir relajándose y disfrutando de la buena vida.