Los hijos de Concha Velasco le ocultan la última desgarradora noticia

Los hijos de Concha Velasco siguen muy preocupados por su salud, por eso han tomado la decisión de no contarle la última noticia que afecta, directamente, a uno de los miembros de su familia.

El pasado mes de marzo, Manuel Velasco y su hermano anunciaron que, muy a su pesar, habían tenido que internar a su madre en una residencia de ancianos de la comunidad de Madrid tras no poder seguir cuidando de ella.

| GTRES

"Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola", aseguró el hijo de Concha Velasco.

Por ese motivo, ambos decidieron no preocuparla con los problemas de su sobrina Manuela Velasco. Esta prometedora actriz acudió este martes, 24 de mayo, al evento que organizó la revista InStyle en la capital de nuestro país.

Lo que nadie se esperaba es que, durante su interacción con los medios de comunicación que acudieron a la cita, la intérprete iba a dar algunos detalles sobre su vida privada.

Concha Velasco no sabe nada de esta triste noticia

Concha Velasco no sabe nada de los problemas que está teniendo su sobrina para quedarse embarazada. Y es que, aunque todavía no ha conseguido hacer realidad su sueño de ser madre, Manuela Velasco no ha perdido la esperanza.

| Europa Press

Durante el photocall organizado por esta conocida revista de moda, la actriz se quiso sincerar sobre este complicado tema.

"Tengo 46 años, y hay opciones que ya he probado y no se ha dado. Hay cosas que uno tiene que asumir, nunca se sabe, puede suceder el milagro, pero también uno tiene que aprender a despedirse de deseos que ha tenido y no han sucedido. No se consigue todo en la vida, y no pasa nada", ha asegurado la sobrina de Concha Velasco, visiblemente emocionada.

La sobrina de Concha Velasco habla de ella

Hace varias semanas que Concha Velasco no ve a su sobrina. Según ha contado la propia Manuela Velasco, la última vez que pudo estar con su tía fue cuando sus primos la llevaron al teatro a ver su última obra.

"Mira, yo la última vez que la vi fue cuando vino a verme al teatro, fue el día antes de terminar y terminé el 1 de mayo", ha asegurado la intérprete.

Además, también ha querido compartir con toda la prensa el actual estado de salud de su tía. "La encontré estupenda, tenía muchas ganas de salir, vino al teatro y se lo pasó fenomenal".

| Europa Press

La sobrina de Concha Velasco no tuvo problemas en contar una divertida anécdota que sus compañeros y ella vivieron aquel día junto a esta gran figura de la interpretación de nuestro país.

"Al terminar la función, ella dijo que se quería quedar en el bar a tomar algo y aquello fue una revolución, porque en el teatro español todo el mundo la adora y también toda la gente que salía de ver la función".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Había muchos compañeros de profesión que fueron a verla y a sentarse con ella. Tenía unas ganas locas de hablar, de ver a la gente, de contar cosas…", ha asegurado a continuación.

"Mis compañeros de la función enloquecieron con sus anécdotas, no la conocían personalmente, entonces fue muy habladora y con ganas de estar con la gente".