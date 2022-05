La hija pequeña de Antonio David y Olga Moreno necesita ayuda médica

Antonio David Flores y Olga Moreno están atravesando por momentos muy duros. Todo empezó con el estreno del documental de Rocío Carrasco y desde entonces, todo se ha desmoronado.

El ex guardia civil no ha vuelto a trabajar en televisión y Olga Moreno, después de ganar Supervivientes, está sufriendo la separación con quien ha sido su marido durante 20 años. Esta bomba se conoció hace tan solo unos meses. Y fue a través de una revista que aseguraba que Antonio David y Olga atravesaban por el peor momento de su vida.

Los protagonistas de esta historia de desamor llevan semanas empeñados en demostrar que a pesar de la ruptura, todo es amor entre ellos. Pero nada más lejos de la realidad.

La bronca de Antonio David y Olga

Hace unos días, varios conocidos de la expareja, aseguraban a los medios que entre Olga y Antonio David las cosas no están bien. Se confirmó, además, que tanto David Flores Carrasco como la pequeña Lola fueron testigos de una tremenda bronca entre ambos.

El motivo no era otro que la portada de Olga Moreno en la revista Semana confirmando el mal momento que atravesaba actualmente. Estas declaraciones, que han pillado desapercibida a Rocío Flores, no han hecho más que empeorar la situación.

David y Rocío Flores no saben dónde meterse y Antonio David Flores parece estar llegando a su límite. Para más Inri, Olga Moreno ha vuelto esta semana a ser la protagonista de la prensa rosa con unas ardientes declaraciones.

Entre las páginas de la revista, se puede apreciar a una Olga dolorida y sincera. Que habla sin tapujos de la pesadilla que está siendo el presente.

Olga habla de la ayuda médica de su hija Lola

Como nunca antes lo había hecho, la exmujer de Antonio David se abría en canal. Y hablaba de los peores episodios que han ocurrido cuando las cámaras estaban apagadas.

Entre ellos, está su hija Lola, la más pequeña de la familia. La joven, fruto de la relación entre Antonio David y Olga Moreno ha sido testigo de todo. A pesar de su corta edad, Olga ha confesado que necesita ayuda médica para superar este bache.

“Cuando vuelvo de Supervivientes lo que me encuentro es un marido que no quiere salir de casa. Que está hundido, que llora por todos los rincones, que está destrozado. A una Rocío que psicológicamente no está bien, que lo está pasando muy mal porque es su madre.”, explica Olga.

La empresaria cogía aire y hablaba de David y Lola Flores. “Vi a un niño que sé que no se encuentra bien porque llevo 22 años con él. Y a una Lola que, con 9 años, tiene que ir a un psicólogo. Todo es muy duro”.

Olga temió por la vida de Antonio David

Olga, además de los niños, ha hablado de Antonio David a quien no guarda ningún tipo de rencor. “Es un marido ejemplar. Me ha tratado espectacular”, comenzaba.

No obstante, a medida que Olga cogía confianza, confesaba episodios que jamás habían salido a la luz. Y entre ellos, el peor de todos: temió por la vida de Antonio David.

“Las barbaridades que se han dicho de él. El acoso que le han hecho, que yo lo he vivido con él, que esos niños lo han vivido. Es inhumano, eso no hay cuerpo que lo aguante, y yo no sé cómo Antonio David está vivo”, concluía Olga Moreno.

¿Cómo le habrán sentado estas declaraciones a Antonio David? Según deslizan varios medios, el ex guardia civil estaba al tanto de las dos exclusivas que Olga Moreno iba a realizar.