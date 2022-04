Rocío Flores y la mentira que ha borrado la sonrisa de Antonio David

Rocío Flores trabaja de colaboradora en Telecinco y se siente en la obligación de dar la cara por su familia siempre que hay algún revuelo. El último miembro del clan que ha dado un golpe en la mesa ha sido Olga Moreno, quien ha concedido una entrevista en Semana.

La hija de Antonio David Flores está cansada de seguir justificando ciertos comportamientos y ha admitido que está decepcionada.

Rocío Flores se sentó en el plató de El programa de Ana Rosa y aseguró que ella desconocía las intenciones de Olga Moreno. Es su segunda madre, disfrutan de una relación especial y piensa que lo más adecuado hubiera sido consensuar una estrategia entre las dos.

La empresaria se ha pronunciado en un tono elegante y no ha arremetido contra nadie, pero ha despertado el malestar de Marta Riesco.

Rocío ha descubierto que Marta Riesco habría mentido en un asunto importante, al menos eso es lo que cuentan en Telecinco.

La periodista asegura que recibió una llamada de Rociíto, pero Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha desmentido esta información. Esta supuesta mentira ha provocado una grieta que le ha borrado la sonrisa a Antonio David, pues su legado está en peligro.

Rocío puede sentirse orgullosa porque su padre, después de salir de Telecinco, reunió a un ejército de seguidores muy poderoso. Se hacen llamar “marea azul” y dan la cara por todas las personas que tienen que ver con el antiguo colaborador de Telecinco. Pero después de la entrevista que ha dado Olga todo ha cambiado y ahora los fans están completamente divididos.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa está recibiendo críticas de algunos usuarios que forman parte de la marea azul. La supuesta mentira de Marta Riesco no ha hecho más que aumentar la tensión y cada vez hay más gente que exige explicaciones.

La revista Diez Minutos confirma que los seguidores de Antonio David se han dividido en dos grupos muy diferenciados.

Rocío Flores descubre la cruda realidad

Rocío, al igual que el resto de espectadores de Ya son las 8, se ha enterado de que la novia de su padre recibió una llamada de Rociíto.

Marta Riesco trabaja en el citado espacio televisivo como colaboradora y ha aprovechado para dar una noticia que no ha tardado en ser desmentida. El periodista Antonio Rossi y el director de Lecturas, Luis Pliego, aseguran que la reportera no está contando la verdad.

“Cuando yo estaba con Antonio David enfadada, que sabéis que salí llorando, estaba en el trabajo y recibo una llamada del director de una revista. Me llamó y me dijo que hay alguien que quiere hablar conmigo, era Rociíto. Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral”, explicó la tertuliana de Ya son las 8.

Antonio David Flores se ha convertido en la única víctima de esta trama y lo cierto es que en la actualidad su comportamiento es excelente. No se ha pronunciado al respecto y es educado con todos los periodistas, pero su entorno no para de protagonizar revuelos. Esto ha puesto en peligro su único mérito: la famosa Marea azul ya no es un grupo compacto.

Rocío Flores recibe una crítica inesperada

Rocío sabe que los fans de su padre están dando palos de ciego, de hecho una persona muy cercana también se ha equivocado. Estamos hablando de Aranza Moreno, hermana de Olga, quien ha usado sus redes para cuestionar a la colaboradora. Ha cometido el error de hacer público su descontento y los rumores no hacen más que crecer.

Antonio David podría dar explicaciones en su canal de Youtube, un espacio que se ha convertido en lo más comentado de la red. Utiliza esta plataforma para dar respuesta a los rumores falsos que circulan sobre su persona.