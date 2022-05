David Flores Carrasco pasa su peor momento y su entorno lo confiesa

David Flores Carrasco no está viviendo un buen momento, todo lo contrario. Y así lo ha desvelado ahora una de las personas que forman parte de su círculo más cercano. Quien lo ha revelado ha sido la ex de su padre, Olga Moreno, con la que él vive.

En concreto, la sevillana ha confesado que aquel y toda su familia están destruidos y rotos desde un momento exacto. Sí, desde que viera la luz la docuserie de la madre del joven, Rocío Carrasco.

David Flores Carrasco no se encuentra bien, según Olga Moreno

El hijo de Antonio David es una persona muy apegada a sus seres queridos y esto le está llevando a sufrir. Según su madrastra, tanto la difícil situación del joven como la de sus hermanos y padre es fruto de la producción Rocío, contar la verdad para seguir viva. Así lo ha dejado de manifiesto en la segunda parte de la exclusiva para Semana que se ha publicado estos días.

En dicha entrevista, Moreno ha expuesto que cuando ella se fue a Supervivientes solo se habían emitido algunos capítulos de la citada docuserie. Al volver de la isla, la misma ya había concluido y “nada más llegar y ver a Antonio, me di cuenta de que era un hombre destruido”.

A esto ha añadido: “Cuando vuelvo de Supervivientes lo que me encuentro es un marido que no quiere salir de casa, que está hundido, que llora por los rincones, que está destrozado”. Tanto es así que incluso ha llegado a manifestar que todo el entorno estuvo pendiente de él. Y es que “a la familia le ha dado miedo dejarlo solo”.

En este punto, ha sido cuando ha afirmado que no solo su esposo ha sufrido por esta circunstancia sino también sus hijos. Lo ha hecho desvelando detalles realmente íntimos de estos acerca de cómo los vio al regresar a España: “Veo a una Rocío Flores que psicológicamente no está bien. Sí, que lo está pasando muy mal porque es su madre”.

“A un niño que sé que no se encuentra bien porque llevo 22 años con él. Y a una Lola que, con 9 años, tiene que ir a un psicólogo. Todo es muy duro”, decía hablando de David Flores Carrasco.

En este sentido ha afirmado con gran pesar: “La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa. A mi familia la han destrozado”.

Es más, incluso ha aprovechado la exclusiva para cargar aún más contra la ex de su todavía marido. Lo ha hecho dejando en entredicho su testimonio de víctima de violencia de género: “Antonio David no es un maltratador. No sería capaz de matar ni a una mosca”.

“Me ha tratado espectacular. He vivido 22 años con él y he tenido un marido ejemplar en este aspecto. No me meto en si ella es una mujer maltratada o no, no tengo ni idea, pero sé lo que tengo en mi casa”.

David Flores Carrasco, preocupado por otros motivos

El hermano de Rocío Flores se habrá visto afectado por la tensión que se ha vivido en su casa con motivo de la citada serie. Pero en su estado de ánimo también le habrán influido otras muchas situaciones que han tenido lugar últimamente en su entorno. Nos estamos refiriendo a la polémica separación de su padre y de Olga e incluso a la nueva relación de él.

Hechos estos a los que se han unido también los ataques de su hermana en televisión contra Moreno por su exclusiva. E incluso la supuesta mentira que Marta Riesco, la nueva novia del malagueño, ha lanzado sobre su madre.