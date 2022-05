La hermana de Rocío Carrasco hace la confesión tras la triste muerte

Rocío Carrasco ha visto en televisión como una familiar está pasándolo mal tras conocer una muerte que le toca de cerca. Gloria Camila Ortega se quedó abatida el pasado sábado cuando uno de sus compañeros de edición en Supervivientes 2017 nos decía adiós de forma inesperada, a los 47 años.

José Luis Losa, ganador Supervivientes, era un hombre querido por todos, especialmente por los que compartieron con él casi tres meses en los Cayos Cochinos.

La dramática muerte del también concursante de MasterChef 4 ha dejado en shock a buena parte del mundillo televisivo, y especialmente a Telecinco. Así las cosas, algunas caras conocidas también han tenido unas bonitas palabras de homenaje al malogrado José Luis.

| Mediaset

Rocío Carrasco escucha la despedida más emotiva de Gloria Camila Ortega

Gloria Camila Ortega ya dejó hace días su pésame a través de las redes sociales tras conocer la fatal noticia. "No miento cuando digo que siempre fuiste un superviviente, estoy en shock, no tengo palabras. Pensar que hasta hace un mes estuve hablando contigo…".

"Qué pena la vida, y qué golpes da a veces que no somos capaces de levantarnos. Otro ángel en el cielo, DEP compañero, mi más sentido pésame a la familia y amigos", escribía Gloria Camila.

Rocío Carrasco ha visto como Gloria Camila se referia a una dolorosa muerte | La Noticia Digital

Además, Gloria Camila Ortega ha vuelto a dedicarle unas emotivas palabras en su vuelta al plató de Ya son las ocho. Aunque, en un primer momento, Gloria ha recordado que vivió algún rifirrafe que otro con el albaceteño, tras acabar el reality todo quedó en el olvido y se escribían con cierta frecuencia.

Gloria Camila despide a su amigo como se merece

"Fue con el que más enfrentamientos tuve, pero después en la fiesta de Supervivientes fui, le pedí perdón por el concurso y de vez en cuando hablábamos por WhatsApp", comenzaba diciendo.

"De hecho, cuando pasa lo de su mujer le escribí para darle el pésame, estuvimos un día hablando de cuál era mi canción favorita de mi madre. Y él me mandó la que era la canción favorita de su mujer, que era la de Algo se me fue contigo. Me dijo que no paraba de escucharla", desvelaba hace unas horas la colombiana.

| España Diario

Gloria Camila confesó que intentó apoyarle en los momentos más duros que vivió José Luis tras perder a su mujer. "Yo le dije que le mandaba todo mi ánimo y mi apoyo y cariño, y ahora esto me pilló por sorpresa. Le mando desde aquí todo el cariño y todo mi amor a la familia", finalizaba su sincero homenaje.

Antes de dar paso a otro compañero que le conoció bien, Gloria Camila Ortega ponía el foco en lo vital que es la salud mental. "La salud mental es superimportante. Y que las citas no te las den tan tarde", rogaba la joven viendo lo que ha pasado con su compañero de edición.

Luto en Telecinco tras la muerte de "un buen hombre"

Otro compañero de Gloria Camila Ortega que también compartió reality con él y era gran amigo del manchego fue Iván González.

"Me quedé en shock. Yo hablaba mucho con él, me mandaba muchas fotos y hablaba mucho con él por 'WhatsApp'. Era una persona generosa, con buen fondo y buen corazón", remarcaba el extronista.

| GTRES

"Me da muchísima pena, y él pensaba que su vida sin su mujer no tenía sentido. Qué pena que no te enseñen a gestionar tus sentimientos", lamentaba Iván.

"Espero que le recordemos como un buen hombre. Y que sus hijos, familiares y todos le perdonen porque realmente él pensaba que sin su mujer no era nada. Es una trágica historia de amor, mi más sentido pésame a toda la familia", concluía su emotivo recuerdo.

