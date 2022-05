La familia de José Luis Losa recibe la valiosa herencia que cambiará sus vidas

José Luis Losa tuvo su primer contacto con la popularidad en Masterchef 4, concurso que dejó al descubierto su talento culinario. Ganaba dinero por deleitar a los espectadores de TVE con su destreza y lo mejor es que su carrera no había hecho más que empezar.

Recibió la llamada de los directores de Supervivientes, programa con el que ingresó 200.000 euros en sus cuentas bancarias.

José Luis Losa se alzó con el cheque final de Supervivientes 2017 y también ganaba dinero por cada semana que estaba en Honduras. Aguantó en la isla hasta el final, así que su situación económica era envidiable porque además no era un hombre de grandes lujos. Viva la Vida, espacio presentado por Emma García en Telecinco, asegura que el cocinero todavía no había tocados sus ahorros.

José Luis, según ha contado su amiga Alba Carrillo, tenía intención de montar un negocio de pollos en Albacete. Quería retirarse por todo lo alto, haciendo lo que mejor sabía: cocinar y pasar tiempo al lado de su mujer Inma. Soñaba con que esta empresa les reportara los ingresos suficientes como para disfrutar de una jubilación plagada de caprichos.

La familia de José Luis recibirá una suculenta herencia económica, pero lo más importante es el amor que ya tienen dentro de sus corazones.

El público se ha volcado con el triste fallecimiento y muchos rostros conocidos, como Toñi Moreno, han pasado a la acción. Ahora todo el mundo sabe que el ganador de Supervivientes 2017 era un hombre de verdad, pocos quedan como él.

Losa era una persona modesta, así que sus cuentas bancarias todavía poseían el dinero que había ganado en la pequeña pantalla. Pero sus hijos no solamente van a heredar una gran fortuna, también una reputación que siempre será eterna.

Es imposible encontrar a alguien que hable mal del fallecido, por eso el alcalde de Munera, pueblo en el que residía, va a decretar dos días de luto.

José Luis Losa y su bonita historia de amor

José Luis ha demostrado ser un hombre completamente valiente, pues luchó hasta el final por vivir sin la mujer que más amaba. Cuando su esposa Inma falleció le dijo a su hija: “Se ha muerto tu madre, pero a mí se me ha ido mi vida”. Llevaban 30 años juntos, se conocieron siendo adolescentes y nunca se han separado, por eso no sabían estar el uno sin el otro.

Losa, según han contado en Viva la Vida, no se había gastado el premio que ganó en Supervivientes porque quería disfrutar de una bonita jubilación. Pero no lo quería hacer solo, su intención era pasar el resto de su vida al lado de Inma y no consintió que el destino se la arrebatase.

La vida de la familia ha cambiado después de darse cuenta de que el amor es capaz de hacer lo imposible.

La hija del cocinero ha reflexionado en Viva la Vida sobre este tema y no ha podido controlar la emoción. Está devastada, pero sabe que sus progenitores por fin descansan juntos y en paz.

“Antes me he ido a casa a descansar un poco y justo he puesto Telecinco. Estabais hablando de la historia de mis padres y nos hemos puesto todos a llorar porque al menos mira, ya están juntos otra vez. Ya se están reencontrando, estén donde estén”, ha comentado la joven.

José Luis Losa es un referente

José Luis ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Pidió ayuda cuando se dio cuenta de que no podía más porque él quería seguir, pero el destino le tenía preparado otros planes. Telecinco, la audiencia y su familia lloran su pérdida, aunque ha dejado un legado imborrable: siempre será recordado.

Losa es un claro ejemplo de superación y su talento culinario ha creado escuela fuera de la pequeña pantalla. Su sueño era montar un restaurante de pollos para sus seguidores pudieran disfrutar de sus recetas a un precio asequible.

No lo ha podido cumplir, pero ha hecho algo mucho más grande: encoger el corazón de todo un país.