La novia de Joaquín Prat entra en cólera por el coqueteo delante de sus narices

La pareja de Joaquín Prat se enfada tras escuchar las palabras de Toñi Moreno dedicadas al periodista. La presentadora de Viva la vida ha confesado algo que ha revolucionado el plató de Mediaset.

La catalana fue a El programa de Ana Rosa para patrocinar Déjate querer, el nuevo programa donde será la presentadora. Este se estrenó el pasado viernes en Telecinco. Allí se pudo ver que asistieron varios famosos como Nacho Palau, Rosa López y María del Monte.

No obstante, su inicio no ha sido como esperaba la cadena de Mediaset. El gran triunfo que tuvo El Desafío emitido en Antena 3 fue la causa de su derrota.

Del mismo modo, el nuevo programa consiguió un 11,3% y más de un millón de espectadores. Sin embargo, no fue suficiente, ya que su rival tuvo tres puntos más de share.

La sorprendente confesión que deja atónito al público

Días previos al estreno, Toñi Moreno estuvo muy a gusto con Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa. Al principio del programa matutino, Joaquín Prat entabló la conversación diciendo "Arranca el programa que presenta esta maravilla de persona, eres mi gran descubrimiento del último año".

La presentadora no pudo esconder su sonrojo y le contestó "Me va a hacer llorar el tío y todo". "Si yo vuelvo a ser hetero en algún momento de mi vida, tú vas a ser el primer tío al que voy a perseguir", añadía Toñi, entre risas.

Además, la catalana no dejó de elogiar a Joaquín Prat, puesto que siguió diciendo "No sabéis como es de bonito, de educado, de cariñoso...". Algo que el colaborador no pudo controlarlo y se puso nervioso. "¡Mira, se ha puesto colorado!", decía la presentadora.

Tras esta intervención inaudita, Joaquín Prat insistió en que producción pusiera el vídeo explicativo sobre el nuevo programa para poder calmarse con lo que estaba viviendo.

Aunque ha sido una broma entre compañeros de profesión, Yolanda Bravo, la pareja actual de Joaquín Prat, no está nada tranquila con la situación. Ella teme que pueda surgir algún sentimiento entre ellos dos.

En cambio, todo el mundo está seguro de que no va a ocurrir porque la orientación sexual de la presentadora no es compatible con la del colaborador de Telecinco. También, se observa una complicidad de amistad entre Joaquín Prat y Toñi Moreno, que no se estropearía por ningún romance entre los dos presentadores.

Una muerte inesperada para Joaquín

Joaquín Prat de El programa de Ana Rosa ha querido dar un último homenaje al ganador de Supervivientes 2017 por su fallecimiento. El pasado 7 de mayo, se encontró el cuerpo sin vida de José Luis Losa en su casa de Munera.

Tras las sentidas palabras de Ion Aramendi a José Luis Losa en el plató de Supervivientes, el periodista ha realzado la figura del fallecido.

"Como no podía ser de otra manera, le quisieron hacer un homenaje todos los compañeros de José Luis Losa, un homenaje al que nosotros nos sumamos. Fallecía en su casa de Albacete, hacía apenas unas semanas que fallecía su mujer de un infarto e imaginamos que él no ha podido soportarlo. Que gran superviviente, estupendo tipo, que sencillo, que cercano, que sensato, que suerte haberle conocido", ha manifestado el presentador afectado por la muerte de su compañero.