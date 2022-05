Malestar en la escuela de la infanta Sofía por lo que ha hecho la hija de Letizia

La infanta Sofía ha tenido que cambiar algunas normas de su escuela para poder asistir a una comida familiar muy esperada. Esto no ha gustado nada a la dirección del colegio, pero la reina Letizia lo ha pedido como un favor.

Asimismo, la hija de Felipe VI ha salido unas horas antes de terminar la jornada escolar para poder ver a un familiar paterno. El rey emérito ha viajado desde Abu Dabi para disfrutar de unos días en España y, de paso, visitar a sus familiares.

| GTRES

Tras dos años sin pisar España, el abuelo de la infanta Sofía llegó al Real Club Náutico de Sanxenxo donde se hospedó durante cuatro días. El pasado 23 de mayo, cogió un vuelo en el Aeropuerto de Vigo para viajar a Madrid.

El reencuentro más esperado de la casa real

Una vez en la provincia madrileña, fue hasta el Palacio de la Zarzuela para estar con sus familiares. Pasadas las 10:00 h de la mañana, el abuelo de Sofía se ha reencontrado con el rey Felipe VI, la reina Sofía, la infanta Cristina y la infanta Elena. También, han venido los dos hijos de la hermana mayor del rey Felipe VI, Victoria Federica de Marichalar y Froilán de Marichalar.

| GTRES

No obstante, doña Sofía no ha podido disfrutar de un almuerzo junto con su familia debido a que ha dado positivo en COVID-19. Durante el día, ha llevado la mascarilla puesta cumpliendo con las medidas preventivas.

A la reina Letizia y Sofía se les ha echado en falta por la mañana, puesto que no han visto a Juan Carlos I hasta la hora de la comida. Del mismo modo, la princesa Leonor no ha podido asistir a la reunión familiar por sus estudios en Gales.

| GTRES

Asimismo, la familia real ha disfrutado de un día juntos, aunque la visita haya sido corta. El motivo de esta escueta duración es que el rey emérito tenía el vuelo hacia Abu Dabi a las 22:18 h en el Aeropuerto de Barajas. Por ello, ha tenido que marcharse sobre las 21:00 h del Palacio de la Zarzuela.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

No se conoce mucho más detalle, ya que los reyes, Letizia y Felipe VI, lo han considerado como "un encuentro familiar en el ámbito privado". Por lo tanto, no lo han añadido a la agenda de actividades oficiales del rey Felipe VI y, por ende, no han dejado entrar a ningún periodista a la Zarzuela. Lo que sí tienen pensado hacer es aportar información sobre la visita a través de un comunicado oficial.

| GTRES

Felipe VI advierte a su padre

El rey Felipe VI ha aprovechado para hablar con el abuelo de la infanta Sofía sobre que haya viajado hasta España. Según el comunicado oficial, el marido de la reina Letizia y el rey emérito han hablado durante horas sobre cuestiones familiares y sus consecuencias en la sociedad española.

Del mismo modo, la intención de Juan Carlos I siempre ha sido 'normalizar todo', aunque desconocemos cómo reaccionará la gente de la calle. También, esperaba recibir mucho apoyo y cariño de sus familiares, pues llevaba tiempo sin verlos.

| España Diario

Además, se espera el regreso del rey emérito dentro de tres semanas, puesto que deberá participar en la Copa del Mundo de vela. Así pues, cada vez serán más frecuentes las visitas del abuelo de la infanta Sofía.