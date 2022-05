Eva González asume que Cayetano Rivera quiere romper la relación para siempre

Eva González está atravesando una situación delicada porque Cayetano Rivera quiere romper su relación con Kiko, el hijo de Isabel Pantoja.

El torero y el DJ son hermanos por parte de padre y han estado muchos años separados, pero el paso del tiempo solucionó sus diferencias. El problema es que el marido de Irene Rosales ha hablado mal de Carmen Ordóñez y esto ha marcado un antes y un después en la vida de la familia.

Eva González ha asumido que su esposo prefiere alejarse de Kiko durante una temporada, pues este ha llegado demasiado lejos. Los expertos en corazón, como por ejemplo Marisa Martín Blázquez, creen que el heredero de Cantora necesita tener un enemigo delante.

El último año ha acusado a Isabel Pantoja de haberle engañado con la famosa finca, pero ahora quiere acercarse de nuevo a ella.

Cayetano Rivera está molesto con su hermano, pues para intentar recuperar a la cantante ha señalado a Carmen Ordóñez. El portal Informalia asegura que el diestro “está espantado” y que de momento no quiere saber nada del DJ, de hecho quiere romper la relación.

La periodista Paloma García-Pelayo ha corroborado esta noticia y parece que la situación no se solucionará a corto plazo.

Eva prefiere no pronunciarse, pero siempre ha estado cerca de su marido y lo más probable es que apoye la decisión que ha tomado. La presentadora sabe que su cuñado Kiko ha sido bastante injusto, pero nunca hablará mal de él delante de un periodista. Una conocida agencia de prensa ha intentado ponerse en contacto con ella y no lo ha conseguido.

González trabaja en televisión y disfruta de una situación mediática privilegiada, así que necesita estar lejos del hijo de Isabel Pantoja. La reputación de este último no es buena, pues la prensa ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero.

Por ese motivo ha atacado a Carmen Ordóñez y le ha acusado de “no ser ejemplo de nada”, palabras tremendamente serias.

Eva González sabe que ya ha habido arrepentimiento

Eva conoce lo que ha pasado en la familia de su marido y es probable que comprenda el enfado de Francisco y Cayetano Rivera. Los hijos de Carmina, un rostro emblemático dentro de la crónica social, han recibido un ataque completamente injusto.

Paloma García-Pelayo, colaboradora de El programa de Ana Rosa, asegura que les parece “terrible” lo que está sucediendo.

Cayetano supuestamente era el hermano preferido de Kiko, motivo por el que el DJ ha recapacitado y estaría dispuesto a pedir disculpas. El problema es que el perdón llega demasiado tarde y las personas a las que ofenden están cansadas. Este es el caso de Isa Pantoja, quien ha concedido una entrevista en Lecturas para dejar claro que nunca perdonará al marido de Irene Rosales.

La presentadora es comprensiva y no ha puesto en cuestión la actitud de su esposo, de hecho le apoya y está cerca de él siempre que es necesario. No quiere estar cerca del escándalo, por eso no se pronunciará al respecto por más preguntas que le hagan. Es muy educada con la prensa, así que los reporteros entienden y respetan que no quiera engordar la polémica.

Eva González conoce el plan de Cayetano

Cayetano Rivera, según explica el portal Informalia, ha tomado una decisión que también comparte su hermano Francisco. Los toreros no hablarán de Kiko en ningún sitio ni alimentarán el conflicto porque saben que la batalla está perdida. El hijo de la tonadillera está dispuesto a todo y ellos no están acostumbrados a usar determinadas armas.

Eva se ha ganado el respeto de la presa del corazón a pulso, pues ha estado en situaciones complicadas y nunca ha cometido ningún fallo. Todo lo contrario, es una persona amable y educada que siempre responde con una sonrisa. Lo más probable es que no comente nada sobre lo que está sucediendo en su familia.