Isa Pantoja confirma la ruptura definitiva

Isa Pantoja ha dicho basta, y ¡de qué manera!

La hija de la tonadillera más famosa de España ya no deja que la corriente del río en el que se mueve la arrastre. Durante muchos años, Isa P. ha sido carne de cañón para la prensa del corazón gracias a su vida desenfrenada y disoluta.

Esta época ya ha pasado y de un tiempo a esta parte, Isa ha experimentado un cambio vital que ha sorprendido a todo el mundo. Centrada, responsable y muy coherente, la hija de Isabel Pantoja ha dejado atrás 'la vida loca' y ha sentado la cabeza.

Ahora estudia Derecho (parece que se lo toma en serio), tiene una relación estable con Asraf Beno (y ya llevan tres años) y es una madraza de Albertito.

Se lleva bien con Alberto Isla, el padre de su hijo y se preocupa por la salud de su madre, ayudándola en lo que puede. Trabaja en televisión pero con el objetivo de acabar la carrera y reenfocar su profesión en pocos años. Mientras, aprovecha la fama familiar facturando en tres programas de Telecinco y así ir ahorrando para el futuro.

Solo hay, en estos momentos, una persona con la que Isa ha querido romper definitivamente. Se trata de quien más daño le ha hecho

Isa Pantoja rompe definitivamente con Kiko Rivera

Isa Pantoja llama a las cosas por su nombre y, aunque educada y respetuosa, no se calla nada. Según publica este miércoles la revista Lecturas, Isa P. ha tomado una determinación y no piensa perdonar nunca a su hermano Kiko.

El motivo de tan doloroso titular son las declaraciones que Kiko ha ido realizando durante estos últimos meses. Contra toda la familia, pero con especial inquina contra ella.

Kiko llegó a afirmar que "no la considero hermana, me da igual lo que le pase", "pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas" o "he tratado a mi hermana como a una 'hija de segunda'".

La facilidad de Kiko por soltar barbaridades contra su familia es directamente proporcional al perdón que pide luego, a los pocos días. Isa le ha perdonado en muchas ocasiones, pero esta vez no quiere hacerlo.

Según afirma Lecturas, que ha hablado con muchas personas del entorno de Isa, "sabemos que ha roto para siempre con Kiko Rivera y que para ella no hay marcha atrás".

El tenso encuentro en Telecinco entre Isa Pantoja y Kiko

Kiko Rivera volvió recientemente a Telecinco para dar su enésima entrevista hablando mal de su familia. Esta vez estuvo más conciliador que de costumbre e incluso quiso pedir perdón a Isa Pantoja.

Isa también estaba en las instalaciones de la cadena y se intentó que se encontraran, pero la joven se negó en redondo y se encerró en un coche. Kiko, salió de plató en directo para pedir perdón y abrazar a su hermana. Isa se mantuvo en su línea y explicó que "no se encontraba preparada para este reencuentro que, finalmente, no se produjo".

En otro momento de sus vidas, se hubiesen visto, abrazado y hasta llorado juntos, previo pago del talón correspondiente, claro.

Ahora Isa ya no claudica ante determinados montajes. "Sentí que no quería verlo porque no sabía como iba a reaccionar. Quería irme para no tener contacto con él".

Supuestamente a Kiko, tras el desplante más que justificado de su hermana, le dio una bajada de azúcar del disgusto. La lástima es que después de las barbaridades que ha llegado a hacer estos últimos tiempos, cuesta ya creer nada de lo que diga o haga.

Pasa todo lo contrario con Isa; su imagen sale más reforzada y aplaudida a cada nuevo paso que da en su vida.