Kiko Rivera confirma que se ha ido de casa sin avisar

Kiko Rivera vuelve a sufrir un duro golpe en su vida. Después de todos los rumores de separación surgidos durante los últimos meses, el Dj se ha tenido que enfrentar a un nuevo contratiempo que le ha dejado devastado.

Ahora, y tras confesar que le han diagnosticado diabetes, enfermedad que también sufre Isabel Pantoja y su tío Bernardo, el joven se entera de una triste noticia que influye directamente en la relación con su madre.

En plena guerra familiar, el marido de Irene Rosales se ha enterado de los nuevos planes que la tonadillera tiene entre manos. Harta de ser el centro de atención, la madre de Kiko Rivera ha decidido poner tierra de por medio.

Tras la dura entrevista que el DJ ofreció para Lecturas, Isabel no consigue levantar cabeza. La artista siente que ya no es tan querida en España, por eso ha decidido poner solución a este problema.

Kiko Rivera ve a su madre hacer las maletas

Kiko Rivera sabe perfectamente que la popularidad de su madre en España ha descendido considerablemente. Antiguamente, la tonadillera contaba con un gran séquito de fans, pero a raíz de sus problemas con la justicia, la imagen de Isabel Pantoja se ha visto gravemente perjudicada.

Por eso, y tras una larga reflexión, la cantante ha decidido hacer las maletas y cruzar el charco. Hasta decidir si definitivamente se instala o no en México, la andaluza ya ha querido poner en marcha su próxima gira por Latinoamérica.

Al otro lado del Atlántico todavía conserva a su público fiel, por lo que ansia de que llegue el 25 de mayo para subirse de nuevo a los escenarios.

Durante la velada de esta señalada fecha, la madre de Kiko Rivera concederá en la ciudad de Buenos Aires un mágico espectáculo. Este concierto será el primero de todos los que tiene previsto hacer alrededor del continente americano.

Isabel tiene la intención de actuar otra noche más en la capital de Argentina, además de dos días en Santiago de Chile y varias por todo el territorio mexicano.

Esta no es la primera vez que se especula con la salida de Isabel Pantoja de España. Antes de fallecimiento de Doña Ana, se comenzó a decir que la madre de Kiko Rivera y su tío Agustín se estaban planteando dejar Cantora para siempre.

Kiko Rivera habla sobre su nueva enfermedad

En medio de todo el revuelo que se ha montado alrededor de Isabel Pantoja, Kiko Rivera ha hecho una dura confesión en relación con su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el Dj confirmó que le habían diagnosticado diabetes. "Estoy asimilándolo todavía. Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera, toca echarle huevos y, sobre todo, toca vivir", contó.

Sin duda una noticia que no llega en el mejor momento. Y es que el disgusto por la posible mudanza de su madre puede empeorar su estado de salud. Por eso, Kiko Rivera es consciente de que tiene que comenzar a cuidarse y a llevar un estilo de vida más tranquilo.

Por su parte, no ha querido dejar pasar la ocasión para apoyar públicamente a su hermano. A pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, la influencer se ha querido pronunciar al respecto en El programa de Ana Rosa.

"Yo le he visto preocupado por su salud porque le han dado ataques muy fuertes. Si está en su cumpleaños y come hamburguesas y pizzas... Pues claro. Lo que tiene que hacer es cuidarse y, por supuesto, sabe que en temas de salud me tiene a mí aquí, independientemente de lo que haya pasado".