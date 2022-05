Emma García ya no puede ocultar más el secreto a voces sobre el embarazo

Emma García es una de las presentadoras más veteranas de Telecinco. Actualmente, la periodista vasca lleva las riendas de Viva la vida, que se adapta a la perfección a su perfil en televisión. Es un programa al que Emma ha dado su propio sello y que cosecha muy buenas ausencias cada fin de semana.

Emma García contó ayer con un nutrido elenco de colaboradores entre los que se encontraba Makoke. La exmujer de Kiko Matamoros suele acudir a Telecinco para comentar, entre otras cosas, las andanzas de la que fuera su pareja casi 20 años.

En esta ocasión, la vasca ha querido tirar de ironía para hablar de un tema relacionado con el colaborador de Sálvame y su novia, Marta López Álamo.

Emma García y su mayor zasca sobre el embarazo

El caso es que Emma García ha sido muy sarcástica a la hora de afrontar el rumor que había salido a la luz en las últimas horas sobre la pareja. Hablamos de un posible embarazo de la influencer y novia de Kiko Matamoros.

| Telecinco

Con todo, García recordaba a la audiencia que Marta, tras viajar a Honduras, se encontraría con su pareja para contarle una noticia que les podría cambiar la vida.

Los rumores de embarazo están ahí y la mesa de colaboradores de Viva la vida lo ha comentado, y en un momento dado Emma García ha soltado el zasca de la tarde .

Así las cosas, la presentadora vasca le ha preguntado a la tertuliana qué opina de esta visita inesperada de Marta a su ex Kiko Matamoros.

Emma García: "Lo que tengo claro es que la madrina va a ser ella"

Tras este comentario, Emma García le ha querido gastar una pequeña broma a su colaboradora. Le ha soltado que "lo que tengo claro es que la madrina va a ser Makoke".

Un zasca en toda regla ante el que la tertuliana se ha quedado sin apenas reaccionar y ha dado la callada por respuesta.

| La Noticia Digital

Aunque en los últimos días, la madre de Anita ha enterrado el hacha de guerra con el colaborador, esta broma no le ha hecho demasiada gracia a la modelo.

Horas más tarde, hemos podido asistir al esperado reencuentro de Kiko Matamoros y su novia Marta en la gala de Conexión Honduras. Aunque finalmente no han hablado de ese supuesto embarazo, se han vivido unos momentos muy emotivos en la isla caribeña.

Sorprendente declaración de amor de Kiko Matamoros a su novia

"Estoy aquí, estoy aquí. Me tiembla todo", ha dicho Marta al darle la mayor sorpresa del concurso a su pareja. "Muchísimas gracias, ha sido el mejor regalo de mi vida", ha dicho Kiko Matamoros visiblemente emocionado.

| Telecinco

"A mí me encantarían que sonaran cocos de boda, sueño con casarme con Marta y no se lo quería decir públicamente, se lo tengo que pedir formalmente. Es en lo único que pienso desde que estoy aquí. Quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, ser tan feliz como he sido estos años. Te quiero, te adoro", ha dicho Kiko Matamoros.

La influencer tampoco lo ha llevado nada bien, ya que, según ha confesado varias veces, la distancia le está cayendo como una losa. El reencuentro les ha dado mucha fuerza a ambos, especialmente al superviviente que no ha parado de decir lo mucho que quiere a su novia.

"Estoy tan enamorado y tan feliz... Me faltaba una parte de mí. Tenemos un proyecto y un futuro ilusionante y bonito. Me hace superfeliz. Voy a quedar como un ridículo, pero...", ha asegurado Kiko Matamoros más enamorado que nunca.