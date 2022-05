Chanel desvela al fin quién es su misterioso novio tras Eurovisión

Chanel, de 31 años, es uno de los personajes del momento en nuestro país. Todo porque ha conseguido barrer en Eurovisión llevando a España a la tercera posición con su SloMo. Éxito basado en su talento, en su trabajo y en el apoyo que tiene en su entorno, como es el caso de su chico.

Hasta el momento se había hablado de anteriores relaciones de la artista, pero ahora sabemos que está feliz junto a su pareja actual. Un hombre este que prefiere mantenerse en segundo plano, pero del que ella no ha dudado en hablar públicamente.

Chanel, felizmente enamorada

La representante de España en Eurovisión 2022 cuenta con una enorme legión de fans, que se han quedado estupefactos con su actuación en el festival. Es más, incluso, al final, ha conseguido cautivar con la misma a quienes preferían a Rigoberta Bandini o Las Tanxuguerias para dicho evento. Y esto ha traído consigo que se genere un gran interés por conocerla a fondo.

Ahora sabemos que nació en La Habana y que con 3 años llegó a España con su familia. Se instalaron en Olesa de Mar (Barcelona) y pronto mostró interés por el mundo artístico. Por esto, con el respaldo de sus padres, inició sus estudios de canto, danza e interpretación de la mano de figuras como Coco Comín.

▶️ Risto estalla y desata la polémica con sus controvertidas palabras sobre Eurovisión

El debut de Chanel llegó con 16 años y desde entonces no ha parado. Por ejemplo, ha trabajado en musicales como Flashdance, El Rey León y El guardaespaldas, entre otros.

De la misma manera, conocemos que su nombre se lo puso su madre, por ser una gran admiradora de Coco Chanel. Y también que a la cantante le gusta mantener alejada del foco mediático su vida sentimental. De ahí que ahora, que está suscitando tanto interés, esté poniendo más empeño que nunca para tenerla fuera de las cámaras.

| Instagram

No obstante, ante noticias y rumores surgidos, no ha dudado en reconocer que no está soltera, que tiene novio.

Lo ha hecho en una entrevista para Vanity Fair, en la que ha revelado que su chico la iba a acompañar a Turín para el citado festival. Eso sí, dejó de manifiesto que “estará entre el público, pero no lo verá nadie. Me da mucha estabilidad dentro de toda esta locura”.

Y ha sido así, no se ha podido descubrir quién es su pareja. Pero no sabemos hasta cuándo será así, pues ahora que ha logrado tal éxito seguro que la prensa intentará desvelar la identidad del chico. Será cuestión de tiempo.

Chanel y sus dos relaciones anteriores conocidas

La eurovisiva está feliz y enamorada como ha reconocido, pero no es la primera vez que se siente así. Buena muestra de ello es que se han revelado dos de las relaciones sentimentales que mantuvo en el pasado.

Quizás la más sorprendente, por la popularidad de él, es la que vivió al lado de Víctor Elías, conocido por la serie Los Serrano. Los dos comparten su pasión por la música y la interpretación y esto fue lo que les unió. Es cierto que tiempo después rompieron, pero mantienen una relación de amistad.

| Redes Sociales

Tal es la cordialidad que existe entre ellos que él, que ahora sale con Ana Guerra, no dudó en usar las redes para apoyarla. Lo hizo tras las críticas al ser elegida como representante para Eurovisión en el Benidorm Fest. Así, escribió: “Me quedo corto con todas las palabras que tengo”.

“Preparación, ilusión, pasión, vocación, talento”.

La segunda historia de amor que se conoce de Chanel Terrero es con el director y productor David Ávila. Estuvieron juntos hace 7 años y vivieron una relación bonita que ella no dudó en mostrar públicamente.