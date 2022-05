Elio, marido de Jesús Mariñas, manda un aviso urgente

Jesús Mariñas ha dejado al mundo de periodismo huérfano tras su inesperado adiós.

Este martes, 10 de mayo, este conocido periodista falleció tras pasar varias semanas ingresado en el hospital después de sufrir complicaciones con su cáncer de vejiga.

Según han apuntado, el comunicador no ha sido capaz de hacer frente al agresivo tratamiento al que se estaba sometiendo para intentar combatir su enfermedad.

Antes de morir, Jesús Mariñas dejó todos sus asuntos muy bien atados. Incluso, le dejó claro a su marido cuál era su última voluntad. El periodista no quería que se celebrase ningún funeral y pidió que su incineración fuera lo más íntima posible.

Roto del dolor, al fotógrafo no le quedó otra opción de cumplir los últimos deseos de su pareja. Según varios medios de comunicación, ni su marido pudo estar presente en este momento tan señalado.

Ahora, la pareja sentimental de Jesús Mariñas ha hecho una petición algo especial a todos sus seres queridos. Y es que, Elio Valderrama quiere pasar este doloroso duelo de la mejor manera posible.

El marido de Jesús Mariñas hace una delicada petición

Durante estos días, muchos amigos y compañeros de trabajo de Jesús Mariñas han querido enviarle todo su apoyo y cariño a Elio Valderrama. Y es que, esta pérdida no está siendo nada fácil para el fotógrafo.

Después de semanas luchando junto a su marido, finalmente ha tenido que despedirse de él tras más de 32 años de amor y complicidad.

Tras no poder acudir a su funeral, por petición del propio Jesús Mariñas, el fotógrafo se trasladó hasta la casa que compartía con el periodista en Madrid para pasar este complicado momento de la mejor manera posible.

Rodeado de sus seres queridos, Elio no ha parado de recibir todo tipo de gestos de amor y cariño. Según adelantó Sálvame, el viudo está recibiendo una gran cantidad de ramos de flores por parte de varios amigos del matrimonio.

Sin embargo, el programa ha asegurado que este aluvión de regalos no están ayudando al marido de Jesús Mariñas, por ese motivo, le ha pedido a sus amigos que no enviaran más flores a casa.

El marido de Jesús Mariñas está recibiendo muchas muestras de cariño

Jesús Mariñas ha sido una de las figuras más importantes dentro de la crónica social de nuestro país, por eso no es de extrañar que, nada más hacerse público su fallecimiento, las redes sociales se hayan llenado de mensajes de despedida.

Varios rostros conocidos de nuestro país han querido darle el último adiós a este gran periodista. Esperanza Gracia, Karmele Marchante o, incluso, Ana Rosa Quintana, han acudido a las redes sociales para mostrar su dolor ante esta pérdida.

Pero, sin duda, una de las personas que peor lo está pasando es Chelo García-Cortés. La colaboradora de Sálvameestá rota de dolor, ya que su relación con Jesús Mariñas traspasaba las pantallas de televisión.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista ha compartido unas conmovedoras imágenes de su gran amigo y compañero de profesión. "Suso, hace varios años de esta imagen, pero quería compartirla porque ellos también te querían y vivimos juntos momentos maravillosos en Barcelona".

"Suso, ¿te acuerdas de esos viajes inolvidables junto a Elio, tu marido y tu compañero de vida, y junto a Marta, mi compañera de vida? No sé dónde estás, pero seguro que tiene que haber mar, sol y arena. Querote moito. Bicos”, finalizó la amiga de Jesús Mariñas.

Otra de las personas que se han despedido del gallego ha sido Toñi Moreno. La presentadora ha querido recordar el día que conoció a este grande del periodismo español.

"Nunca pude enfadarme contigo porque nunca pude desmentirte. Tu lengua mordaz estaba llena de talento y de verdad. Cuando te conocí me decían los veteranos compañeros: 'No es la sombra de lo que fue'. ¡Pues no me quiero imaginar! Libre, como si no ibas a llamarte periodista. Libre y consecuente. ¡No saben arriba lo que les espera! Te quiero Elio".