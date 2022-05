Diego Arrabal tenía toda la razón con Ana María Aldón y hay una prueba

Ana María Aldón vuelve a ser noticia y en este caso no tiene que ver directamente con una posible separación de su marido, José Ortega Cano. Esta novedad sobre la diseñadora no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la colaboradora de Viva la vida tiene un nuevo trabajo, aunque este no será muy duradero en el tiempo.

El caso es que este martes, Sálvame anunciaba a bombo y platillo un bombazo de considerables dimensiones, y es que volvía un formato del pasado de La Fábrica de la Tele. Lo anunciaban desde primera hora de la tarde y finalmente desvelaban que un programa que les dio mucho éxito regresará el 23 de mayo.

Ana María Aldón traiciona a su marido

Hablamos de Sálvame Fashion Week, que vuelve seis años después a la cadena de Fuencarral, y además lo hace por todo lo alto.

| GTRES

Después de anunciar esta vuelta a la parrilla de Telecinco, Sálvame desvelaba lo más impactante. Ana María Aldón será una de las diseñadoras que hará los vestidos del programa. Además, Ágatha Ruiz de la Prada también colaborará en este cometido.

La noticia ha sorprendido a muchos, y especialmente al entorno más cercano de la diseñadora gaditana, ya que Sálvame es un programa enemigo del clan Ortega. Y las consecuencias de este fichaje de la Ana María Aldón pueden ser muy desagradables para ella.

Ana María Aldón ficha por Sálvame ante todo pronóstico

A pesar de que Ana María está ilusionada con su estreno en Sálvame haciendo de diseñadora, su marido no lo ve tan positivamente. Y este ha reaccionado de la peor forma a una noticia que le ha dejado totalmente descolocado.

Según ha podido saber la revista Semana, el diestro no entiende que Ana María haya dicho "sí" a La Fábrica de la Tele después de todo lo sucedido. Además, tampoco entiende su familia esta decisión que seguro traerá cola. Están enfadados y así se lo han hecho saber a la propia colaboradora.

| Telecinco

La docuserie de Rocío Carrasco hizo que todos los familiares de 'la más grande' volvieran a estar en el ojo del huracán. Ortega Cano, en un momento dado, se hartó de la presión y explotó delante de las cámaras.

Lo hizo al preguntarle por la relación que tenía con su mujer cuando había informaciones que lo daban por hecho. "¡Yo paso de todo ya, dejadme tranquilo, iros a otro sitio ya!", exclamaba en la puerta de su casa.

La relación era malísima entre el programa y Ortega Cano, y dicha situación no hacía pensar que en pocos meses alguien de la familia trabajase para Sálvame. El caso es que así ha sido y lo cierto es que el diestro está muy decepcionado con su mujer.

Ortega Cano se siente de alguna manera traicionado por ella. "No se lo esperaba y está decepcionado", cuentan a la revista Semana.

Diego Arrabal tenía toda la razón

Diego Arrabal fue de los primeros en afirmar que el matrimonio estaba al límite y que tarde o temprano el final del mismo tendría que llegar. Tenía claro que la andaluza había traicionado al diestro desde hace tiempo y hoy queda más claro que nunca.

| Telecinco

Además, Arrabal también fue noticia en las últimas semanas al preguntarle a Ana María por unas informaciones que le habían llegado sobre ella. Rumores que vendrían filtrados por parte de la familia de Ortega Cano.

En un momento dado, el ya excolaborador de Viva la vida le preguntó de forma directa a la de Sanlúcar si había ejercido la prostitución en el pasado. Esta, tajante, afirmó que "jamás lo había hecho y que le parecía una pregunta aberrante".