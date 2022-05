Carmen Lomana pierde el control y le da una mala noticia a sus herederos

Carmen Lomana se ha convertido en uno de los rostros más respetados de la crónica social y su trayectoria ha creado escuela. Es la primera en asumir las consecuencias de la fama y no tiene pudor al dar su opinión porque siempre lo hace desde el respeto.

El problema es que ha aceptado una oferta de Telecinco, concretamente de Sálvame, y ha perdido el control de la situación.

Carmen Lomana se había comprometido a visitar el plató de Jorge Javier Vázquez para enseñar una parte de su fabulosa colección de bolsos. Ha llevado solamente nueve, pero el precio de algunos de ellos superaba los 12.000 euros porque eran piezas de coleccionista. Ella quería explicar la historia que había detrás de cada uno, pero sus compañeros la han enfrentado a Lydia Lozano.

| Gtres

Carmen asegura que no tiene ningún problema con la periodista canaria, que le conoce desde hace mucho tiempo, pero que tampoco son amigas. Lydia la ha acusado de no jugar limpio y Lomana ha dado un golpe en la mesa para dejar claro que no iba a entrar en ningún conflicto. Solamente quería hablar de moda y analizar su colección de ropa, incluso ha amenazado con abandonar el programa.

“¿Por qué no puedo ir yo tranquila a plató? Ha venido mi representante para decirme que coja los bolsos y me vaya. Casi nunca me desquicio y estoy desquiciada y tengo hasta ganas de llorar”, ha declarado la experta en moda visiblemente molesta.

Carmen ha entrado en razón y finalmente ha participado en el programa de Jorge Javier, de hecho ha estado más entregada que nunca. Alonso Caparrós le ha preguntado por su patrimonio y ella ha sido muy sincera: quiere montar una fundación. Los herederos de Lomana quizá no puedan disfrutar de su colección de moda porque tiene intención de donarla a una causa benéfica.

Carmen Lomana impone sus normas

Carmen ha amasado una gran fortuna a lo largo de su trayectoria porque disfruta de una gran destreza en el mundo empresarial. Estuvo casada con Guillermo Capdevila, pionero del diseño industrial en el País Vasco, y heredó un patrimonio que ha invertido a la perfección. Según ha contado, es propietaria de varios locales que tiene alquilados y vive de las rentas.

| GTRES

Lomana ha tenido acceso a un mundo del que ha sacado un gran rendimiento, de hecho ha convertido en negocio su gran pasión: la moda. Colecciona piezas de alta costura, como por ejemplo bolos y zapatos que son únicos en el mundo y que valen miles de euros. No tiene hijos, así que ha pensado que lo mejor es donar sus pertenencias en un futuro para hacer una fundación.

La experta en moda quiere que los diseñadores sin recursos puedan ejercer su vocación y que tengan posibilidad de aprender de forma gratuita. Esta iniciativa ha sorprendido a todos, aunque ahora falta saber cómo han recibido sus herederos esta noticia. Quizá vayan a perder piezas que cada vez tienen más valor, como un bolso que ha mostrado en Sálvame que tarda tres años en conseguirse.

Carmen Lomana ha recibido grandes regalos

Carmen vive en el centro de Madrid, en el mejor barrio de la ciudad, y su vida está expuesta porque en esa zona alternan famosos. Sin embargo, ningún periodista ha averiguado si tiene pareja y ella prefiere no dar declaraciones al respecto. En uno de sus cumpleaños concedió una entrevista y le preguntaron sobre el tema, pero eludió la respuesta.

“Todos los regalos que he recibido son especiales. Si tú te refieres a si me ha mandado una persona especial un regalo, para mí el mayor regalo es el cariño enorme que recibo”. Estas palabras, recogidas en el portal Look, demuestran que a Lomana nunca le ha importado el dinero, siempre ha preferido estar bien rodeada.