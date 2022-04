Rocío Flores ha engañado durante meses a su familia

Rocío Flores ha dejado sin palabras a la audiencia tras volver a ocupar su puesto de colaboradora en El programa de Ana Rosa.

Rocío Flores no tenía una papeleta fácil, ya que la joven debía afrontar un tema complicado que atañe a su padre y a su madrastra. Un asunto que ha provocado un terremoto en su familia y que tiene que ver con las palabras que esta última ha pronunciado en la revista Semana.

Y es que hoy ha salido una impactante exclusiva de la todavía mujer del exguardia civil, que no ha dejado indiferente a nadie. En la entrevista, Olga se lamenta de todo lo que ha sufrido por la nueva relación de Antonio David con Marta Riesco. Tras leer dicha exclusiva, había muchas ganas de conocer el punto de vista de la hermana de David Flores.

Rocío Flores destroza a la todavía mujer de Antonio David

Rocío Flores ha descolocado a todos los espectadores de Telecinco después de dejar por los suelos a la mujer que tanto ha defendido y que la crió desde pequeña. Una mujer por la que siempre ha mostrado respeto, pero que a la primera de cambio no ha dudado en criticar ahora que su matrimonio con Antonio David está roto.

| España Diario

Rocío Flores reaccionó hace unos minutos públicamente a la entrevista de Moreno en Semana y ha fulminado su relación con la que fuese pareja de su padre. La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha sido muy tajante en su postura y ha respondido a todas las preguntas que Joaquín Prat le cuestionó en directo.

La hija de Antonio David estuvo muy atenta al vídeo donde vio todas las declaraciones de la andaluza en la conocida revista del corazón. “He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra. Me rompí cuando mi marido pronunció la palabra separación”, rezaba un contundente titular la andaluza.

▶️ Olga Moreno suelta la bomba en una exclusiva: Duras declaraciones contra Marta Riesco y Antonio David Flores

Rocío Flores: “Me siento súper decepcionada y muy sorprendida”

Rocío Flores, con el gesto contrariado en un primer momento, no sabía muy bien como responder a las palabras de su madrastra. La colaboradora cogió aire y empezó a opinar sobre esta polémica entrevista: “De esta exclusiva me entero el lunes, esta exclusiva está hecha desde antes del lunes...”, confesó de primeras.

| Mediaset

“Yo no me entero del contenido de la entrevista. Me entero a través de una llamada de Olga en la que me dice que ha dado una exclusiva”, afirma de forma inesperada en pleno directo.

Joaquín Prat, tras atender a la reacción de su compañera, le cuestiona lo siguiente. “Y ahora que sabes el contenido, ¿qué valoración haces a grandes rasgos?”, le ha preguntado.

A la luz el mayor engaño de Rocío Flores a su familia

“Jamás pensé que diría esto, pero me siento súper decepcionada y muy sorprendida”, sentencia Rocío. El presentador le repregunta: “¿Decepcionada con Olga?”.

Y la joven no oculta su decepción con una de las personas que más decía querer hasta hace pocas horas. “Sí, estoy muy decepcionada, no es tanto por lo que dice, sino por la manera en la que se ha hecho todo”.

| Europa Press

El vuelco a esta situación en la relación entre Rocío Flores y Olga ha descolocado a la audiencia. Todo apunta a que la colaboradora ha engañado a su familia después de mantener durante los años que lleva en televisión que Olga era un gran pilar en su vida.

También dijo en su día que la consideraba casi como su madre. Y eso a pesar de que su madre biológica es Rociíto, con la que no se habla desde hace una década.