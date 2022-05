Cristina Tárrega rompe la relación tras la mentira y exige explicaciones

Cristina Tárrega trabaja en El programa de Ana Rosa, así que tiene información privilegiada sobre lo que está ocurriendo con Marta Riesco. La novia de Antonio David ha mentido, nunca ha hablado con Rocío Carrasco y Sálvame ha emitido las pruebas que lo demuestran. Sus compañeros confiaron en ella y ahora se han posicionado en su contra porque se sienten engañados.

Cristina Tárrega, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, le ha recomendado a Marta que de explicaciones cuanto antes. Mientras tanto ha roto su relación cordial con ella porque no quiere verse involucrada en escándalos que le pueden perjudicar. Las redes sociales se han hecho eco de la mentira de Riesco y condenan a todos los que miran para otro lado.

| Cedida

Cristina sabe que la reportera va a tener problemas serios, de hecho Jorge Javier Vázquez piensa que terminará abandonando Telecinco. Cuando regrese Ana Rosa Quintana, quien está de baja luchando contra un cáncer, podría tomar medidas contundentes. Por el momento Marta Riesco ha desaparecido del programa, al menos no ha hecho pantalla el miércoles 4 de marzo.

Cristina ha aprovechado que su compañera no estaba presente para dar su opinión, aunque ha sido completamente educada. Considera que Riesco debería contar la verdad antes de que Sálvame siga aportando datos de su presunta gran mentira. Sus declaraciones han dejado en evidencia lo que está pasando: su relación con Marta ya no es como antes.

Cristina Tárrega da su opinión: “Un despropósito”

Cristina tiene por costumbre no traspasar ciertos límites, pues lleva mucho tiempo trabajando en televisión y sabe lo que no tiene que hacer. El problema es que la novia de Antonio David ha llegado demasiado lejos y no puede seguir dando la cara por ella. Ha intentado tener un trato cordial y dar la sensación de que en El programa de Ana Rosa son una piña, pero todo ha cambiado.

| España Diario

Tárrega disfruta de formación excelente y sabe que defender a Marta Riesco podría ser peligroso, por eso ha dado un paso adelante. Rocío Carrasco ha aportado un vídeo que demuestra que jamás ha hablado por teléfono con la pareja de su exmarido. “Es todo un despropósito”, comenta la tertuliana visiblemente molesta y exigiendo explicaciones.

“Ahora la que tiene que demostrarnos que habló con Rocío Carrasco es Marta, necesitamos ver esas pruebas”. Supuestamente la reportera tiene “un as bajo la manga” que demuestra que sí recibió una llamada de la hija de Rocío Jurado. Sus compañeros están deseando que ponga esta documentación encima de la mesa antes de que el escándalo aumente de tamaño.

“Lo que ha hecho Riesco es una interpretación a raíz de una llamada y unos mensajes. Es subjetivo y lo subjetivo está sujeto a intereses y a conveniencias. Lo que ha hecho es trasladar la propuesta de un periodista y ponerla en boca de Rocío Carrasco”, explica la colaboradora Sandra Aladro.

Cristina Tárrega desconfía y prefiere retirarse

Cristina ha tomado la decisión más inteligente: apartarse del revuelo hasta que su compañera aclare lo que está sucediendo. En las redes sociales hay una campaña bastante dura llamada “Unicorn cómplice de violencia”. Unicorn es la productora de Ana Rosa Quintana, empresa que ha dado la cara por Marta Riesco hasta que ha salido su presunta gran mentira.

Tárrega sabe que apoyar a la reportera es imposible, pues la parte contraria ha aportado pruebas contundentes. Le ha exigido que justifique su posición porque cada vez hay menos gente que tiene la valentía de estar cerca de ella. “Marta tendrá que dar paso un adelante o rectifica”, ha comentado Antonio Rossi apoyando a la postura de la colaboradora.