David Flores Carrasco se pone en alerta por las palabras de su hermana

David Flores Carrasco está muy preocupado por el regreso de su hermana a la pequeña pantalla. Y es que, desde que Rocío volvió a retomar sus funciones de tertuliana después de someterse a su operación estética, la joven no ha parado de protagonizar polémicas.

Este domingo, 15 de mayo, la influencer se estrenaba como colaboradora de Supervivientes: conexión Honduras. Este programa, presentado por Ion Aramendi, recoge los mejores momentos de la semana y crea un debate en el que varios exconcursantes y familiares de esta edición tienen la oportunidad de dar su opinión sobre todo lo que pasa en los Cayos Cochinos.

| GTRES

No hay duda de que la hermana de David Flores Carrasco ha escogido el peor día para volver a la carga. Y es que, durante la emisión de este formato, se han producido dos momentos para el recuerdo.

Por un lado, Kiko Matamoros ha recibido la inesperada y emotiva visita de Marta López Álamo. Pero, el tema que más minutos ha ocupado del debate ha sido la gran bronca que han tenido Alejandro Nieto y Tania Medina.

Como era de esperar, todos y cada uno de los allí presentes estaban como locos por dar su opinión acerca de esta discusión y ha sido precisamente en este momento cuando David Flores Carrasco se ha quedado sin palabras por lo que se le ha escuchado decir a la influencer.

David Flores Carrasco, totalmente sorprendido con las palabras de Rocío Flores

A David Flores Carrasco no le gusta ver a su hermana perder los papeles en directo. Y es que, su regreso a Supervivientes no ha sido como Rocío Flores esperaba.

En un momento de la noche, la hija de Antonio David Flores ha mostrado su cabreo con el resto de sus compañeros. Lo que no se esperaba era que un micro abierto iba a dejar al descubierto lo que verdaderamente piensa.

Todo ha comenzado después de ver los duros vídeos de la gran bronca entre Alejandro Nieto y Tania Medina. La pareja logró retomar su relación tras su paso por La isla de las tentaciones. Y, aunque ambos entraron muy unidos, lo cierto es que su complicidad no ha durado mucho.

| Mediaset

Y todo ha sido gracias a Marta Peñate. La canaria ha desvelado que su compañera y paisana tonteó con un famoso actor antes de poner rumbo a Honduras. Tras hacerse público este bombazo, estos dos supervivientes se enzarzaron en una fuerte discusión que ha hecho mella en su relación.

Como era de esperar, en el plató de Telecinco se ha montado un revuelo en el que la hermana de David Flores Carrasco ha querido participar. Después de haber intentado en varias ocasiones dar su opinión sin éxito, Rocío Flores consiguió hablar.

"¿No os estáis dando cuenta de que el problema es solo que Tania ha hablado con un chico?", ha dicho la joven. Pero, cuando ha intentado argumentar sus palabras, otros colaboradores le han interrumpido.

| Mediaset

Tanto es así que, Ion Aramendi ha tenido que dar paso a otro vídeo sin dejar a la influencer terminar de exponer sus argumentos. Y, cuando se pensaba que nadie la estaba escuchando, Rocío Flores ha mostrado su enfado con el programa.

"Pues nada, me callo y no hablo, que no me paguen por venir", se le ha escuchado decir a la hermana de David Flores Carrasco a través de un micro abierto.