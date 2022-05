Kiko Matamoros quiere cortar la relación cuando regrese de ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros está concursando en Supervivientes 2022 y la experiencia está siendo más complicada de lo que parece. Una psicóloga se ha puesto en contacto con la redacción del programa Socialité, espacio presentado por la periodista María Patiño. La experta ha desvelado que el polemista está descubriendo sus limitaciones, proceso que ha agotado su amor propio.

Kiko Matamoros mantuvo una conversación con su compañera Anabel Pantoja antes de viajar a Honduras para aclarar la situación. Pensaron que lo mejor para ambos era “dejar fuera las cosas de fuera”, por eso han estado un tiempo sin tener problemas. Pero el pacto ha terminado y el exmarido de Makoke ya no aguanta más: quiere romper su relación cordial con la sevillana.

Kiko, según han contado en Socialité, está cansado de Anabel y ya han protagonizado más de una discusión acalorada. Todo hace pensar que cuando regrese a España no tendrá trato con ella, a pesar de que deberán coincidir en el plató de Sálvame. Su vinculación será estrictamente profesional porque Matamoros ha tocado fondo y no quiere aguantar más comprometidos.

Kiko se ha enfrentado a muchos obstáculos a lo largo de su trayectoria, pero jamás se ha visto en la situación que está actualmente. Ha sufrido una lesión muscular que le impide realizar algunas pruebas, atrevimiento que ha interpretado como un fracaso personal. La psicóloga que ha hablado en el programa de María Patiño asegura que la frustración puede jugar en su contra.

Matamoros prefiere apartarse de Anabel, a pesar de que todo el mundo pensaba que iban a formar equipo y luchar juntos. La sobrina de Isabel Pantoja no quiere ser la sombra del colaborador, quiere ganarse su propio protagonismo. Por ese motivo no comparte muchos momentos con él y cuando coinciden es para discutir o enfrentar posiciones.

Kiko Matamoros tiene una buena defensora

Kiko Matamoros sabe de televisión más que nadie, pero ha cometido muchos errores a lo largo de su trayectoria. Lo que sí ha hecho bien ha sido elegir una buena defensora: su novia Marta López. La modelo, con un talante envidiable, está respondiendo a todas las críticas que perturban a su pareja.

Matamoros ha hecho saltar las alarmas y algunos de sus compañeros de Sálvame están decepcionados porque no entienden su concurso. Todos pensaban que estaba preparado para hacer cualquier prueba física, pero ha demostrado no estar a la altura. Aunque sea un tema con el que no se sienta cómodo, es cierto que tiene una edad avanzada y eso es un impedimento.

Jorge Javier Vázquez, presentador de Supervivientes, es amigo del ex de Makoke y aprovechó esta confianza para hacerle una broma. Le dijo que no podía saltar desde el helicóptero porque era demasiado mayor y él no se tomó bien este atrevimiento. Marta López defiende que su novio es coherente y que ya se había preparado para recibir ciertos comentarios.

Kiko Matamoros ha pasado a la acción

Kiko se estaba habituando a estar en la isla y cada vez coge más confianza, de ahí sus ataques hacia Anabel Pantoja. Jorge Javier Vázquez pensaba que iba a cuidar de ella, pero se equivocaba: la situación es más crítica que nunca. Lo más probable es que el colaborador corte su relación con la sevillana cuando regrese a España, pues su comportamiento le está disgustando.

Matamoros ha descubierto a una Anabel que no le gusta, una persona demasiado artista que sabe que el foco está puesto sobre ella. Es uno de los pilares del concurso y el tertuliano quiere llegar hasta el final, así que quiere que la joven abandone cuanto antes. Ahora solamente queda esperar el veredicto del público para ver cuál de los dos tiene más poder.