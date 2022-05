David Flores Carrasco, en shock por el llanto de su madre Rociíto

David Flores Carrasco no se esperaba ver a su madre totalmente emocionada. Y es que Rociíto no ha podido contener el llanto después de presenciar uno de los momentos más especiales de su vida.

Y es que, a pesar de que está pasando por una etapa complicada, la hija de 'la más grande' ha recibido una nueva alegría.

En los últimos días, la madre de David Flores se ha convertido en la protagonista principal de la prensa del corazón de nuestro país, y todo gracias a la nueva pareja de su exmarido.

Después de que Marta Riesco asegurara que Carrasco había intentado ponerse en contacto con ella para ofrecerle colaborar en su nuevo proyecto laboral, la televisiva tuvo que salir públicamente a desmentir sus palabras.

Y ha sido, precisamente, este último compromiso el que ha conseguido que Rociíto rompiera a llorar ante cientos de personas.

Este miércoles, 11 de mayo, la madre de David Flores Carrasco se ha vuelto a dar un baño de masas con su segundo espectáculo en honor a Rocío Jurado.

Tras el éxito que cosechó con la primera edición de Mujeres cantan a Rocío Jurado, celebrado el pasado 2 de marzo en el Wizink Center de Madrid, la mujer de Fidel Albiac ha decidido repetir la experiencia, pero esta vez, en la ciudad de Sevilla.

Este evento ha conseguido reunir, una vez más, a 16 artistas de nuestro país para interpretar algunas de las canciones más míticas de esta reconocida cantante.

A pesar de los primeros presagio, finalmente, el concierto ha sido todo un éxito. Tanto es así que, David Flores Carrasco ha podido ver cómo su madre se emocionaba sobre el escenario del Cartuja Center.

David Flores Carrasco escucha el emotivo discurso de su madre

David Flores Carrasco siempre ha sentido una gran devoción por la figura de su abuela materna. A pesar de que Rocío Jurado falleció cuando él tan solo era un niño, el joven siempre se ha sentido muy unido a ella.

Por eso, lamenta no haber podido acudir al evento del año. Mujeres cantan a Rocío Jurado ha vuelto a dar voz a uno de los problemas que Rociíto denunció en su día a través de su docuserie: la violencia vicaria.

Como pasó en su anterior edición, este nuevo concierto ha vuelto a recaudar fondos, junto a la Fundación Ana Bella, para intentar luchar contra este tipo de maltrato.

Pero, sin duda, el momento más emotivo de la velada se produjo antes de comenzar con las actuaciones. La madre de David Flores subió al escenario para dar el pistoletazo de salida.

La presentadora de televisión no pudo contener las lágrimas al hablar de su madre. Y es que, para la empresaria, volver a la ciudad de Sevilla es como estar "en casa". "Para mí es una noche muy emotiva. Para mí, venir a Sevilla supone venir a su casa. Me trae muchos recuerdos. No quiero empezar a llorar ya porque si no no voy a parar".

"Sé que ella estaría orgullosa. Yo os vuelvo a dar las gracias de corazón. Espero que disfrutéis. Son 16 artistas como la copa de un pino que cada una de ellas ha puesto su timbre y su sello en una canción de mi madre. Lo han hecho con todo el respeto y todo el amor del mundo. Y lo han hecho por vosotros".