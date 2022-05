David Flores Carrasco, mudo al saberse la llamada de su madre, Rociíto

David Flores Carrasco está pasando por una de las semanas más intensas de su vida. Y es que, desde que Olga decidió contar públicamente cómo ha sido su relación con Antonio David Flores, no se habla de otra cosa.

Tras esta polémica entrevista, que la revista Semana publicó el pasado miércoles, los Flores-Carrasco se han convertido nuevamente en el centro de todas las miradas. Tanto es así que hasta la propia Rociíto se ha pronunciado al respecto en el programa Sálvame.

| GTRES

Pero, lo que no esperaba David Flores Carrasco era la información que Marta Riesco desveló el pasado viernes, 29 de abril, en Ya son las ocho. La periodista aseguró que la hija de Rocío Jurado había intentado ponerse en contacto con ella.

Según contó la joven, la madre de Rocío Flores "me llamó y me dijo que quería conocerme"; algo que dejó a todos sus compañeros de la tarde sin palabras.

David Flores Carrasco se entera de los detalles de esa llamada

David Flores Carrasco no da crédito a la información que la actual pareja de su padre acaba de desvelar. Y es que, después de tanto tiempo sin tener noticias de su madre y de sus problemas legales contra ella, el joven se ha quedado de piedra al saber sus nuevas intenciones.

Gracias a Marta Riesco, el hermano de la influencer ha podido conocer lo que Rociíto y la reportera de El programa de AR hablaron durante esa llamada.

| Telecinco

"Cuando yo estaba con Antonio David enfadada, recibo una llamada del director de una revista muy importante. Me llamó y me dijo que hay alguien que quiere hablar conmigo. Era Rocío", ha asegurado la madrastra de David Flores Carrasco.

"Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo. Yo puedo pensar que a lo mejor esa llamada puede perjudicar a Antonio David".

▶️ Marta Riesco presenta su línea de ropa No Tengas Miedo

David Flores Carrasco no sabe qué creer

Ahora, David Flores Carrasco se ha enterado de algunos de los sorprendentes detalles que la novia de su padre todavía no había hecho públicos.

Durante este fin de semana, la colaboradora de Telecinco ha hablado con los medios de comunicación de nuestro país para desmentir todas las informaciones que han salido a la luz en los últimos días.

Y es que, según Terelu Campos, la conversación entre la periodista y la madre de David Flores no ha sucedido tal y como se ha contado.

“Se produce una llamada de ella a él [director de la revista] por una circunstancia que yo no voy a exponer para hablar de algo que ha pasado. Rocío Carrasco está en ese momento con el director, pero no se mete en la conversación”, ha asegurado la amiga de Rociíto.

| GTRES

"Él se levanta para hablar con esta persona [Marta]. Yo creo que es más que evidente, que él se lo cuenta. Rocío ni habla ni escucha la conversación. Está con el director de esta revista, en un restaurante, cuando recibe la llamada se levanta y habla aparte del lugar en el que están ellos".

Tras estas palabras, la madrastra de David Flores Carrasco ha salido públicamente para responder a todos aquellos que la tachan de mentirosa. "¿Quién me ha desmentido esta información? Todavía no ha habido un desmentido por parte de la propia Rocío", ha desafiado la reportera.

"Solo voy a decir una cosa. Yo nunca diría esto si fuese falso, pero es imposible que yo supiera datos que no se habían hecho públicos 10 días después de producirse esa llamada. Esta información la saco yo y no se me ha pillado en un renuncio".

"Sigo manteniendo todo lo que dije y lo puedo probar, pero voy a esperar a ver si me desmienten o no", ha finalizado la novia del exguardia civil.