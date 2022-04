Rociíto da un jarro de agua fría a su hijo David Flores Carrasco

David Flores Carrasco no se esperaba todo lo que iba a pasar esta semana. Después de conocer lo que ha dicho Olga Moreno en su entrevista para Semana, el joven ha vuelto a recibir otro duro golpe, pero, esta vez, de parte de su madre.

El hijo de Rociíto está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Y es que, la separación del exguardia civil y la empresaria le ha caído como un jarro de agua fría. Desde entonces, está intentando llevar esta situación de la mejor manera posible.

Pero la última intervención televisiva de su madre ha terminado por rematar a David Flores Carrasco. Este miércoles, 27 de abril, la hija de Rocío Jurado entró en Sálvame para hablar sobre el concierto homenaje a Rocío Jurado que se celebrará en unos días, en Sevilla.

Aunque no quiso dejar pasar la ocasión para comentar la separación de su ex y polémica exclusiva de Olga Moreno. Pero, sin duda, lo que más le ha dolido a David Flores es la actitud que su madre ha adoptado con él y su hermana.

David Flores Carrasco está muy dolido por la decisión de su madre

David Flores no se esperaba la reacción que ha tenido su madre cuando los colaboradores de Sálvame le han preguntado por él y por Rocío Flores.

Durante su intervención, Rociíto ha querido expresar su opinión acerca de la complicada ruptura del Antonio David y Olga Moreno, pero cuando le han preguntado por sus hijos, la cara le ha cambiado por completo.

En general, la mujer de Fidel Albiac ha decidido no responder a las preguntas que están relacionadas con sus dos hijos, aunque sí que ha hecho algún que otro tímido comentario.

Pipi Estrada, que se ha estrenado como colaborador del formato, le ha hecho una delicada pregunta sobre el futuro de David Flores Carrasco. El periodista deportivo ha querido saber si está preocupada por cómo puede afectar este divorcio a su hijo.

“¿A qué madre no le va a preocupar esa situación? Es algo que espero que más pronto que tarde se pueda saber lo que pasa realmente ahí”, ha respondido Carrasco. Aunque ha evitado pronunciarse sobre si aprovechará la ocasión para recuperar la relación con su “enano”.

Por otra parte, la hija de Rocío Jurado ha querido tratar la demanda que David Flores interpuso contra ella por el impago de la pensión de alimentos que tiene asignada. “Hay un procedimiento que me ha puesto ‘el ser’ utilizando al niño para que lo haga”, ha aclarado.

La madre de David Flores Carrasco elude a su hija

David Flores Carrasco sabe perfectamente los problemas personales que existen entre su madre y su hermana, por eso entiende que Carrasco haya decidido no hablar más de Rocío Flores en los platós.

En su entrevista en El programa de Ana Rosa, Rociíto aseguró que no quería seguir hablando de aquel doloroso episodio que vivió junto a su hija. “Ha llegado el momento, y yo por lo menos así lo voy a hacer, de que a mi hija se la deje a un lado”.

Meses después, la madre de David Flores ha cumplido con su palabra y durante su intervención en Sálvame ha sido muy firme con su posicionamiento. “Yo dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada, todo lo que dependiera de mí la iba a dejar al margen”.

Aunque sí ha querido aprovechar para hacerle una advertencia muy clara: “Lo único que te voy a decir es que no te lo creas”.

“Yo no soy quién para decir lo que hay que hacer y lo que no, yo no me la creería, no creería ese momento”, ha sentenciado.