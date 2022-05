Alejandro Reyes señala a su verdadero padre: Víctor Martínez

Alejandro Reyes por fin ha hablado y no ha dejado nada para la imaginación. El hijo de Ivonne Reyes lleva meses siendo el involuntario protagonista de una polémica que, lejos de acabar, va sumando personajes a la trama.

Pepe Navarro jamás ha reconocido la paternidad de Alejandro Reyes. La madre de Alejandro, Ivonne, sí logró que un juez lo determinara así. Fue en 2016 y desde entonces, el tema parecía amortizado y sin mucho más que añadir.

Sin embargo, Pepe reabría de nuevo la caja de los truenos en una entrevista a Telecinco. Allí se presentaba con pruebas que supuestamente demostraban que no es el padre de Alejandro. Lejos de salirle bien la jugada, lo único que consiguió es dar alas a Ivonne y a otras mujeres para volver a contar decenas de detalles de su vida.

Siempre con Alejandro como protagonista - a día de hoy todavía hay muchos que dudan de si es o no hijo de Navarro - a Pepe le caían de todos lados. No únicamente por parte de Ivonne, sino también de Vanessa Martín, mujer que asegura que Pepe la maltrató.

Horas y horas de televisión que culminaban con Pepe enloquecido, entrando por teléfono en Viva la vida, y acusando a Telecinco de ir contra él.

Ahora ha hablado Alejandro Reyes y ha sido tajante sobre quien es, para él, su verdadero padre.

Alejandro Reyes desvela el nombre de su verdadero 'padre'

Alejandro Reyes se ha hartado de la situación y ha decidido poner voz propia a su historia. En una entrevista a Lecturas, Alejandra ha sido muy contundente contra Navarro.

"Me repugna Pepe Navarro, que se quede con su herencia, me da igual".

El joven afirma que lo ha pasado muy mal por culpa de este tema durante toda su vida. Sin embargo, hubo unos años de luz y de amor paterno entre tanta oscuridad. Alejandro guarda mucho cariño a Víctor Martínez Chocarro, quien fue pareja de Ivonne durante varios años.

Este hombre es el verdadero 'padre' de Alejandro. "Con él sí tuve una relación de padre. Era muy cariñoso conmigo, me daba besos y abrazos".

Alejandro confiesa que incluso llegó a llamarle 'papá', visiblemente emocionado durante sus declaraciones. "Siempre se me quedó grabada esta ternura y el olor de su colonia". Son detalles que el hijo de Ivonne Reyes guarda en su corazón y quedarán ahí para siempre.

Víctor Martínez Chocarro, piloto aéreo de profesión, falleció de forma inesperada de un infarto, cuando Alejandro tenía 12 años. Para él, fue perder a su padre: "se te hunde la vida, sentí que mi padre había muerto".

Todavía hoy, Alejandro se muestra afectado y casi con lágrimas en sus ojos al hablar de este hombre que le cambió la vida.

La vida difícil de Alejandro Reyes

Alejandro no ha tenido una vida fácil. Su madre siempre ha estado a su lado y se ha desvivido para que no le faltara de nada en lo material. No obstante, la pérdida de Víctor Martínez se sumó a otra muerte para el actor.

"Se murió también mi tío, el marido de mi tía, y Víctor". Durante muchos años, ha necesitado ayuda psicológica para hacer frente a estas pérdidas que en su caso provocaban todavía más dolor.

Ambos hombres habían suplido la figura paterna en el corazón del entonces adolescente Alejandro.

Que ahora haya hablado abiertamente de Víctor, a quien él llama 'papá' es una muestra más de que el padre real de una persona no tiene que coincidir con el padre biológico.

El joven quiere zanjar de una vez por todas la polémica con Navarro. No obstante, abre las puertas a hacerse la prueba de paternidad junto a Navarro "pero no en un centro privado, sino en el Centro de Toxicología. No me fío de él". ¿Aceptará Pepe esta condición?