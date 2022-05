David Flores Carrasco le comunica a Olga Moreno su decepción con ella

Está siendo una de las semanas más intensas para David Flores Carrasco. El joven ha empezado una guerra judicial con su madre y ahora, se ha filtrado la decepción que este siente con Olga Moreno. Con ella, en un principio, tenía una complicidad brutal, ¿qué ha pasado para que esta relación se vaya al traste?

David Flores no puede más

El hermano de Rocío Flores no habla en televisión, pero se entera de todo. Debido a la enfermedad que padece desde bien pequeño, el joven ha estado siempre protegido por su familia. Sin embargo, parece que la edad así como la evolución física y mental que ha desarrollado en los últimos años han sumado para que David Flores diga basta.

Sabe que su madre protagonizó un documental y que esto ha provocado un auténtico tornado en casa. Además, es consciente de la separación de su padre con Olga Moreno. Sin embargo, lo que le ha llevado a estallar ha sido la traición de esta última.

|

David jamás pensó que se llegaría a este punto. De hecho, nada más conocer la separación de Antonio David con Olga, pidió desesperadamente seguir viviendo con la empresaria. Pero las cosas han dado un giro de 180 grados en las últimas horas.

Y todo, porque David Flores se ha sentido muy traicionado. Ya lo estaba su hermana, cuando esta se enteró al mismo tiempo que la opinión pública de la portada que Olga Moreno protagonizó durante dos semanas seguidas en la revista Semana.

“Me encuentro decepcionada y sorprendida. No tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo”, expresaba Rocío en directo.

Ahora, el terriblemente decepcionado es David Flores y todo por la última jugada que ha llevado a cabo Olga Moreno. ¿Qué es lo que ha hecho?

La brutal decepción de David Flores con Olga

Está confirmado que lo que parecía una separación de lo más cordial, está convirtiéndose en un circo con la opinión pública de testigo. Pero esta trama llegaba a su punto más álgido cuando Antonio David y Olga Moreno dejaban de seguirse en las redes sociales.

Quizás el daño que el ex guardia civil estaba haciendo a Olga colgando fotografías de sus momentos con Marta Riesco fuera el principal motivo. Sin embargo, Olga ha culminado su venganza publicando una fotografía de Kiko Matamoros para apoyarle durante su concurso en Supervivientes. Y aquí, ¿qué tiene que ver David Flores?

Al parecer, el colaborador de Sálvame que mantenía una estrecha relación con Antonio David, ha dejado de ser tan amigo del ex guardia civil. Un motivo más que suficiente para que ahora, Olga apoye al tertuliano en sus redes sociales.

▶️ Rocío Carrasco manda un mensaje envenenado a su familia

David Flores no entiende como la empresaria puede apoyar a alguien que no se lleva bien con su padre. Un gesto que no ha hecho más que alejar al joven de la que lleva siendo su madre desde hace más de 20 años.

David Flores se va quedando poco a poco sin la figura de una mujer a la que admirar…

La batalla legal de David con su madre

Además de con Olga, David Flores siente una terrible decepción con Rociíto. Que esta se sentara en un plató de televisión con documentos del joven para acabar con Antonio David, no le gustó nada a David.

| GTRES - Telecinco

No entiende como su madre puede utilizarle para destrozar al ex guardia civil. Un motivo más que suficiente para que el hermano de Rocío Flores, con la ayuda de su padre, haya decidido demandar a su madre si esta muestra en televisión esos documentos. Estos papeles podrían atentar a su honor e intimidad.