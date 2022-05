La enfermedad incurable de David Flores Carrasco vuelve a ser noticia

David Flores Carrasco, el hijo de Rocío Carrasco, vuelve a aparecer como uno de los personajes más buscados de la semana. Tras el revuelo que hubo cuando la hija de la Jurado confesó su versión de la historia con Antonio David, ella quiso mantener a su hijo al margen.

La madre de David Flores Carrasco ha intentado ocultar el problema que tiene su hijo a todos los medios de comunicación. Sin embargo, hace años, su padre habló sobre este tema y confesó que su hijo se estaba esforzando para llevar de la mejor manera su vida.

"Mi hijo se sacrifica y consigue superarse. Tiene una cabeza privilegiada, es muy inteligente y tiene una memoria bárbara. Es muy bueno y cariñoso, te abraza y te besa constantemente", aseguró Antonio David.

Se sospecha que David Flores Carrasco padece el síndrome de Angelman, aunque nadie lo ha confirmado.

Según apunta Mayo Clinic, "este síndrome es un trastorno genético, que causa un retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y, algunas veces, convulsiones". "Las personas con este síndrome suelen sonreír y reír frecuentemente, y tienen personalidades felices y excitables", añadía la clínica.

Asimismo, muchos de los síntomas que provoca este trastorno lo sufre el hijo de Rocío Carrasco.

Estalla la nueva polémica de los Flores

David Flores Carrasco no sabe cómo ocultarse otra vez ante los medios de comunicación para que no hablen sobre su enfermedad incurable porque ha vuelto a renacer la polémica de Flores-Carrasco.

Marta Riesco aseguraba que la exmujer de Antonio David había hablado con ella para proponerle cantar en el concierto benéfico organizado por la hija de 'La más grande'. Entonces, Rocío Carrasco llamaba en directo para negar rotundamente lo que la periodista estaba diciendo.

"No hablé con ella y voy a demostrarlo con las cámaras de seguridad del restaurante donde se supone que se produce la llamada. Esta chica ha dicho, en directo, que yo me mofo de ella", ha dicho Rocío tajante.

Días más tarde, Rociíto ha ido hasta el restaurante, donde, según Marta Riesco, había hablado con ella por teléfono, para demostrar que la periodista estaba mintiendo. Las cámaras han verificado que la pareja de Antonio David no estaba diciendo la verdad.

El deseo de la madre de David Flores Carrasco cada vez más cerca

Tras la publicación de Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco ha querido acercarse a su hijo muchas veces. Pero la reconciliación no se ha realizado todavía.

No obstante, se ha ido topando con varios problemas que no han ayudado a este perdón. Tras las palabras de Olga Moreno sobre los hijos de Rociíto, la hija de 'La más grande' ha defendido a los suyos.

"No llores tanto, la que he llorado he sido yo cuando te he escuchado pronunciar a mis hijos", dijo Rociíto. Aunque no se espera una respuesta por parte de ellos, se confía en que el sueño de Rocío Carrasco esté a punto de ocurrir.

Cabe recordar que Antonio David y Olga moreno cambiaron el empadronamiento de su hijo sin tener en cuenta a su verdadera madre. Así, David Flores se fue a vivir con su madrastra, alejándose de la hija de 'La más grande'.