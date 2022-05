Toñi Moreno provoca el llanto de una mujer enamorada que promete vengarse

Toñi Moreno puede presumir de ser una de las periodistas más queridas, por eso sus entrevistados están tan a gusto con ella. Recientemente ha invitado a Paz Padilla a Gente Maravillosa, el programa que presenta en Canal Sur, y ha conseguido algo importante. La gaditana, quien todavía sigue enamorada de su marido fallecido, no ha podido reprimir las lágrimas al hablar del tema.

Toñi Moreno se ha sorprendido con la actitud de Paz, pues siempre suele estar riendo y muy pocas veces ha llorado en la pequeña pantalla. “Qué difícil es verte rota, rota de amor, no de dolor”, le ha comentado la periodista en un tono bastante serio. Padilla ha explicado que llora a menudo, pero lo hace en privado para no llamar la atención del público equivocado.

| Telecinco

Toñi es consciente de los cambios que está habiendo en Telecinco, la cadena necesita recuperar el éxito perdido y ha pasado a la acción. Una de las medidas que ha tomado ha sido despedir a Paz Padilla, quien promete que se vengará porque lo que ha pasado es injusto. Cabe la posibilidad de que hayan cometido una presunta infracción motivada por un despido improcedente.

Toñi continúa trabajando en la cadena de Paolo Vasile, pero sigue siendo una de las estrellas de Canal Sur y allí tiene un programa. Gente Maravillosa pone a prueba a los famosos del momento y en esta ocasión le ha tocado a la antigua presentadora de Sálvame. Paz ha demostrado que sabe estar a la altura de las circunstancias y ha concedido una entrevista muy especial.

La excompañera de Jorge Javier Vázquez ha hablado del amor que sentía por su marido Antonio, quien falleció a causa de un terrible cáncer. Las lágrimas se han apoderado de la escena y Moreno se ha sorprendido bastante porque nunca había visto así a su invitada.

Toñi Moreno se asusta: “Yo lloro mucho siempre”

Toñi se ha quedado impactada por la reacción de Paz Padilla, no esperaba que fuera una mujer tan sensible porque no da esa imagen. La humorista le ha tranquilizado asegurándole que de puertas para dentro es una persona emotiva, a pesar de que parezca lo contrario. “Yo lloro mucho, siempre digo que salgo a la calle llorada cada día porque tengo muchos recuerdos”.

| Mediaset

Moreno se ha convertido en el talismán de Telecinco y poco a poco va adquiriendo más poder en la cadena. La audiencia se ha cansado de Jorge Javier Vázquez y utiliza las redes sociales para exigir que el catalán abandone el mundo del espectáculo. Habrá que pasar mucho tiempo hasta que esto suceda, mientras tanto la andaluza ha ido ganando posiciones.

La presentadora de Gente Maravillosa concedió una entrevista en la que desveló que había pasado una etapa bastante complicada. Se quedó sin trabajo, era la primera vez que le pasaba y no supo gestionar la situación. Por eso comprende a Paz, aunque esta última ha pasado a la acción: quiere vengarse del supuesto despido improcedente.

Toñi Moreno consigue lo imposible

Toñi ha logrado algo realmente difícil: que Paz Padilla abra su corazón y confiese cómo se siente en realidad. Estamos acostumbrados a verla reír, pero detrás de esta imagen hay una persona bastante sensible que está sufriendo mucho. Sus jefes le han despedido de un momento a otro, aunque esto no es un problema porque tiene una empresa que le genera buenos ingresos.

“Ya he tenido fama, popularidad, ya lo he tenido todo. Ahora quiero tiempo para estar con mi gente, cerca del mar y cerca de mi Cádiz. ¿Sabes lo que he llorado por no ver mi mar? Me levantaba y solo veía montañas y cemento”, ha declarado visiblemente emocionada.