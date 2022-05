Olga Moreno toma una determinación histórica y su hija ya lo sabe

La historia televisiva de Olga Moreno ha cambiado por completo en cuestión de meses. La empresaria pasó del silencio absoluto a protagonizar las portadas de las revistas del corazón.

Todo empezó con el documental de Rocío Carrasco emitido en Telecinco hace ya más de seis meses. Que Rociíto contara su pasado con Antonio David no hizo más que devolver a Olga Moreno a la actualidad.

Protagonizó entrevistas defendiendo a capa y espada a su marido, incluso aceptó participar en Supervivientes. Un programa en el que se dio a conocer y que ganó después de tres meses de convivencia.

Sin embargo, aquellas personas que le votaron para convertirse en la ganadora, no lo volverían a hacer. Y es que después de que Olga Moreno se separase de Antonio David, su papel en la prensa rosa ha cambiado mucho.

| Europa Press

Y más ahora, después de protagonizar durante dos semanas seguidas, las portadas más leídas de la prensa rosa.

Olga Moreno lo cuenta todo

Ni siquiera la propia Rocío Flores, con quien mantenía una estrecha relación, conocía la última jugada de Olga Moreno con los medios de comunicación. La joven aseguró en su última colaboración en El programa de Ana Rosa que se sentía traicionada por la empresaria.

Desconocía por completo el contenido de la entrevista de Olga Moreno en la revista Semana y al enterarse, se quedó de piedra.

“Me entero el lunes de esta exclusiva. Olga me llama para decirme que había dado una entrevista. Me encuentro decepcionada, no tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo”.

“Olga viene al cumpleaños de mi padre y no me entero de la entrevista hasta el lunes. Lo que me ha decepcionado es que Olga, hace un posado sin que este supiera el contenido”.

Tras estas declaraciones, todo ha vuelto a cambiar. Se ha filtrado que David Flores y la pequeña Lola fueron testigos de una tremenda bronca entre Antonio David y Olga por culpa de Rocío.

| España Diario

Sin embargo, Olga se tiró a la piscina y en vez de conceder solo una entrevista, esta semana ha vuelto a ser la protagonista de la revista Semana. Eso sí, Olga Moreno ha tomado una decisión y su hija ya lo sabe.

La drástica decisión de Olga Moreno

Ha contado su experiencia después de la separación, pero en esta segunda entrevista ha hablado de Antonio David y de sus hijos. Sin embargo, tras el revuelo creado, Olga Moreno ha tomado una drástica decisión.

Una que ya todos saben, incluida Rocío Flores. No ha sido la empresaria la encargada de anunciarlo ante los medios, sino un amigo periodista.

Antonio Rossi se sentaba en El programa de Ana Rosa para confesar la última decisión de Olga Moreno. “En la segunda entrevista cuenta su experiencia, habla de Rocío Carrasco y su experiencia de vida. Olga me ha dicho que no dará más entrevistas. Ella suscribe lo que dice”, explicaba.

| GTRES

Unas declaraciones que se relacionan con el silencio sepulcral de Rocío Flores hace unas horas durante su última intervención en televisión. La joven prefería mantenerse callada, consciente de que sus palabras pueden liarla aun más.

Parece que, por el momento, Olga desaparecerá por completo de las pantallas y se apartará del foco mediático. Ahora, la empresaria se encuentra disfrutando de la feria de Sevilla, acompañada de sus hermanos, que le apoyan en todo momento.

Que volvamos a ver a Olga Moreno sentada en un plató de televisión es solo cuestión de tiempo.