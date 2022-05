David Flores Carrasco desvela que los peores rumores sobre su padre eran ciertos

David Flores Carrasco se acaba de enterar de los últimos movimientos que su padre se trae entre manos. Y es que, hace unas semanas, se cumplió el primer aniversario de la docuserie de su exmujer, Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Durante todos los episodios en los que se dividió este proyecto audiovisual, la hija de 'la más grande' relató con todo lujo de detalles cómo fue su relación con Antonio David Flores. Esta fue la primera vez que Rociíto pronunció públicamente que había sido víctima de violencia de género.

| GTRES

"Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa, él me increpaba y me insultaba" o "Te voy a quitar a los niños, hija de p***. Te van a odiar, voy a hacer que te odien" son algunas de las frases que pronunció la madre de David Flores Carrasco aquel momento.

Este desgarrador testimonio puso encima de la mesa una de las formas de violencia de género menos reconocidas hasta ahora: la violencia vicaria. Este tipo de abusos consisten en hacer daño a una de las partes del matrimonio utilizando a los hijos.

Ahora, y un año después de perder su trabajo en Mediaset España, el exguardia civil ha regresado con la pistola cargada. David Flores Carrasco se ha enterado de todo lo que su padre tiene preparado contra Rociíto y contra todos aquellos que un día cuestionaron su supuesta inocencia.

David Flores Carrasco es consciente de su situación familiar

David Flores Carrasco sabe perfectamente la guerra que hay abierta entre sus padres. Durante todos estos años, el joven ha podido ver cómo el youtuber ensuciaba la imagen de su madre en los platós de televisión.

Pero cuando todo parecía irles de maravilla, la mujer de Fidel Albiac decidió dar un golpe sobre la mesa para acabar con esta situación de una vez por todas. "Demasiadas veces me han dicho que soy mala madre. Me lo han dicho por la calle y en medios de comunicación y me han hecho sentirme como tal".

| Trendings

Ahora, y después de haber sido tachado públicamente como "maltratador", el padre de David Flores ha decidido tomar medidas al respecto. Con el único pretexto de intentar lavar su imagen, el novio de Marta Riesco ha optado por acudir, una vez más, ante la Justicia.

Según ha informado el medio digital Esdiario, Antonio David va a interponer cinco demandas: una contra los contenidos emitidos en la docuserie de Rociíto y las otras contra cuatro tertulianos y colaboradores de Telecinco que han utilizado la palabra "maltratador" para referirse a él.

▶️ Antonio David Flores toma una inesperada decisión que hará feliz a Rocío Carrasco

El progenitor de David Flores Carrasco junto al despacho de abogados Iuris Tantum han comenzado ya con el proceso para recuperar el honor de este personaje público, ya que su imagen se ha visto gravemente afectada en el último año.

Y, aunque en un principio se habló de un proceso penal, este citado medio de comunicación ha podido confirmar que tan solo se tratará de un procedimiento civil.

| YouTube

Con él, Antonio David Flores pretende recuperar su honor e imagen solicitando a sus demandados que se retracten públicamente, además de exigirles una determinada cantidad económica por daños y perjuicios; ya que se han referido a él con dicho calificativo sin haber una sentencia firme que lo respalde.

Otros de los términos que la Justicia podría aceptar como sinónimos de "maltratador" son: "Rociíto ha sido víctima de David Flores" o "Antonio David Flores es verdugo de la hija de 'la más grande'".