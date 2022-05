Antonio Pagudo cuenta la traición que le obligó a dejar 'La que se avecina'

Antonio Pagudo es uno de los actores emergentes con más proyección del cine español. Es cierto que no es nuevo en la profesión, de hecho, ha participado en La que se avecina durante once temporadas, desde el año 2007 y hasta 2019.

Precisamente la importancia de su papel allí, quizá ha eclipsado al actor, que ha ido haciendo otros trabajos en paralelo, pero sin demasiada proyección. Ahora, tiene la oportunidad de lucirse más allá de esta exitosa serie y de demostrar que Antonio Pagudo es mucho más que Javier Maroto.

Antonio Pagudo deja su papel en La que se avecina

Antonio Pagudo se ha ganado al público durante todos estos años gracias a Javier Maroto, su personaje en LQSA. Su papel de informático en paro, convertido en amo de casa ha sido de los más graciosos de la serie. El 'pelocho' es el típico calzonazos que quiere a su mujer, pero las cosas le salen mal para satisfacerla.

Además, al personaje interpretado por Pagudo, siempre 'le lían' en el bar, donde encuentra consuelo a sus penas domésticas. El personaje dejó de aparecer sin previo aviso y no tuvo "la despedida que a mi me hubiese gustado", afirma Pagudo.

Y es que el actor, no ha querido dar nunca demasiados detalles sobre su marcha de la serie, pero si se sabe que estuvo plagada de tensiones. Para nada fue una despedida agradable.

El mismo no ha tenido reparos en afirmar que "antes de incorporarme a la última temporada, la productora propuso unos cambios en el contrato". Pagudo no estaba de acuerda y así lo trasladó. "Simplemente no llegamos a un acuerdo".

Según el actor, "No tiene nada que ver con el dinero. En el último momento hubo unos cambios y por eso no tuve la despedida que a mí me hubiese gustado. Cada uno es dueño de su empresa y ahí yo no me meto".

A Antonio le sabe realmente mal que las cosas acabaran así. "Trabajamos muy fuerte ahí y lo aporté todo. Ni los espectadores ni yo merecíamos esto".

La vuelta de Pagudo a la serie no está descartada. Él ha empezado nuevos proyectos y por suerte el trabajo no le falta. Sin embargo, volver a La que se avecina, aunque sea para una última temporada en la que pudiera despedirse bien es algo que no descarta.

"Tienen clarísimo lo que quiero, lo que pido y lo que necesito", afirma con contundencia Pagudo.

La que se avecina y los personajes que ya no están

Antonio Pagudo es uno de los actores que no ha terminado demasiado bien con los productores de La que se avecina. El ritmo de los rodajes y las jornadas maratonianas de trabajo han pasado factura a más de uno.

En su momento, otros intérpretes como Antonia San Juan, María Adánez o Beatriz Carvajal tampoco estuvieron exentos de polémica y rumores de desacuerdo.

Pagudo no quiere ahondar en el problema y ha preferido centrarse en otros proyectos profesionales. Así, después de La que se avecina, le hemos podido ver en otra serie de éxito, Benidorm, en Antena 3.

El actor se sigue acordando mucho de su etapa en la serie. Recientemente ha tenido unas sentidas palabras de cariño para José Luis Gil, compañero suyo, a raíz de su ictus.

"Tuvo el percance que tuvo, todos deseamos que se recupere lo antes posible y, jolín, una rachita mala es lo que llevamos. Para mí es un maestro y cualquier cosa que nos enseña de esta profesión es oro puro".

Pagudo no descarta nada para su futuro. Su talento y ganas de trabajar seguro que le traen buenos proyectos y quien sabe si pronto volvemos a verlo en la serie de su vida, La que se avecina.