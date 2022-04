David Flores Carrasco descubre la última de su padre y ya no sabe qué pensar

David Flores Carrasco ya no sabe qué pensar. Después de que su madre sacara a la luz los trapos sucios de la familia, esta ha seguido muy revuelta estas últimas semanas.

Primero, con el anuncio de la separación entre su padre y Olga Moreno. Teniendo en cuenta la relación que David Flores mantiene con la empresaria, esta separación no ha sido nada fácil de gestionar para el joven.

| GTRES

Pidió un único deseo a su padre: que este no hablara mal de Olga Moreno delante de las cámaras. Además, pidió sin descanso seguir viviendo con ella, pues David, después de muchos años a su lado, no sabe estar sin Olga.

Sin embargo, nadie imaginaba que el hermano de Rocío Flores iba a vivir en sus propias carnes una traición de la que ha sido su madre durante más de 20 años.

David Flores, decepcionado por su padre y Olga

Tras la separación, las aguas se calmaron, y la única que permanecía en el foco mediático era Rocío Flores. Sin embargo, esta semana ha sido clave para la familia.

Por un lado, por la ruptura y reconciliación de Antonio David Flores con Marta Riesco. Y por otro, por la portada de la revista Semana que ha protagonizado Olga Moreno y que ha dado un giro de 180 grados en la prensa rosa.

En esta revista, Olga Moreno ha hablado de todo, incluso de su expareja, a quien denomina como buen hombre y padre. En estas declaraciones, la empresaria se desahoga, y habla de la injusticia de lo que le ha tocado vivir.

“No me merezco lo que me ha pasado. He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra”, confesaba Olga Moreno en exclusiva para la revista Semana.

Sin embargo, lo último que se ha filtrado de esta entrevista ha dejado con la boca abierta a David Flores Carrasco. El joven es el único que no participa en el circo mediático y es el que más sufre…

| La Noticia Digital

La verdad que destroza a David Flores Carrasco

Detrás de unas declaraciones desgarradoras, se encuentra la peor cara de Olga Moreno. Hace unas horas, en Sálvame, se cuestionaba que esta entrevista fuera trigo limpio.

En el plató se desvelaba la conversación que Antonio David y Rocío Flores tuvieron después de que la joven se enterase de la exclusiva. Según Kiko Hernández, el ex guardia civil aseguró a su hija vía WhatsApp que él sabía que Olga estaba negociando la exclusiva.

▶️ Rocío Carrasco manda un aviso sobre la polémica exclusiva de Olga Moreno

Pero lo peor estaba por llegar. El colaborador soltaba la bomba, dinamitando para siempre la imagen de Olga Moreno en televisión.

"Hace un mes vieron a Antonio David y a Olga en las inmediaciones de la revista y me consta que él la ha acompañado y asesorado en toda esta historia", confesaba.

Rocío y David Flores no pueden más

Acostumbrado a mantenerse alejado de la televisión, David Flores Carrasco prefiere seguir guardando silencio. En cambio, Rocío, que sigue acudiendo cada semana a los platós de Telecinco, no se creía lo que estaba pasando con su familia.

| GTRES

Rocío se siente decepcionada, y no ha tardado en hacerlo saber delante de miles de telespectadores. “Estoy muy decepcionada, me han mentido todos”, explicaba hace unos días. Además, la joven ha mostrado su descontento con su representante, el mismo que gestiona las apariciones de Olga Moreno en televisión.

David Flores Carrasco guarda silencio e intenta vivir al margen de todas estas polémicas. Si algo une a toda la familia, es el amor que sienten por él y por su hermana pequeña Lola.