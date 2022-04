Andrea Janeiro tira la toalla tras saber la última de su madre Belén Esteban

Belén Esteban atraviesa un momento complicado después de sufrir un aparatoso accidente en pleno directo.

Esa desafortunada caída obligará a la de Paracuellos a mantenerse alejada del foco mediático por lo menos durante dos meses.

Y también a cancelar los próximos compromisos profesionales que tenía previstos. Por ejemplo, asistir a la Feria de Sevilla y el lanzamiento de nuevos productos alimenticios de su marca 'Los Sabores de la Esteban'.

| GTRES

Además, también ha tenido que ser intervenida de urgencia, algo que quería evitar a toda costa. Muy afectada por lo sucedido, la colaboradora quiere permanecer oculta, y llegaba al hospital cubierta por una manta para evitar ser fotografiada.

Protegida y arropada en todo momento por su marido, Miguel Marcos, él pedía respeto y calma a los medios de comunicación congregados a las puertas.

Eso, mientras se oía a Esteban lamentarse por el dolor: "¡El pie, el pie!".

Sin embargo, en medio de esta complicada etapa para ella, la colaboradora ha recibido una jugosa oferta con la que podría sacar rentabilidad a su accidente.

Al parecer, una conocida revista le habría ofrecido una gran cantidad de dinero para que cuente de primera mano cómo está lidiando con su condición, incluyendo fotos en el hospital donde la han internado.

A pesar de que se encuentra con los ánimos muy bajos, Belén debe hacer todo lo posible por hacer frente a la rotura de tibia y peroné que la obliga a permanecer inmovilizada.

"Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapp y llamadas de teléfono, lo agradezco de corazón", se pronunciaba en redes sociales.

| Europa Press

"Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo", señalaba en un breve comunicado. "Solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño".

Y lo cierto es que muchos compañeros se han volcado con ella deseándole todo lo mejor y una pronta recuperación.

"¡Qué rabia, qué dolor! Mucho ánimo. Un abrazo", señalaba Adela González. "La he visto cuando ha caído. Ha dicho: 'por favor, me he roto. He oído el chasquido'", desvelaba Lydia Lozano.

| Mediaset

"Belén no es nada quejica. Me he dado cuenta de que estaba diciendo la verdad, el dolor era insufrible".

"Belén, te mandamos un beso enorme si nos están viendo. Ojalá te recuperes muy pronto, yo estoy convencido de que lo vas a hacer. Te comportaste ayer como una auténtica campeona, una rotura de tibia y peroné es dolorosísima y tú aguantaste como pocas", le transmitía Joaquín Prat desde El Programa de Ana Rosa.

El terrible accidente que ha llevado a Belén Esteban al hospital

La tarde en Sálvame transcurría con total normalidad, hasta que llegaba el momento de poner a prueba las habilidades de los colaboradores.

Coincidiendo con el estreno de la nueva edición de Supervivientes, todos debían someterse a una prueba de resistencia que consistía en sujetarse con fuerza a una barra horizontal.

Lamentablemente, Belén no pudo aguantar y caía al suelo de la peor manera, provocándose una complicada rotura en la tibia y el peroné.

| GTRES

Aunque en un primer momento todos trataban de animarla diciéndole que no era más que un simple esguince, la colaboradora les explicaba que había sentido crujir el hueso.

De inmediato, era atendida por el equipo médico presente en las instalaciones, y poco después trasladada al hospital.

Al poco rato, se confirmaba el peor de los diagnósticos. "Se ha roto la tibia y el peroné, y tendrá que estar inmovilizada entre seis y ocho semanas", comunicaba Jorge Javier Vázquez.

"Los médicos han decidido operar a Belén y la operación va a ser inminente, seguramente esta misma semana".

Y añadía que "está hecha polvo, absolutamente devastada. Ha tenido que dormir en el sillón de la planta baja. No coge el teléfono a nadie porque no tiene ánimo. Y para que Belén no te coja el teléfono…"