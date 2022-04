David Flores Carrasco descubre que tendrá un nuevo hermano pronto

David Flores Carrasco ha asistido a un nuevo capítulo de la mediática historia de amor entre su padre y la reportera de Telecinco. La joven periodista ha vuelto a El programa de Ana Rosa después de anunciar públicamente el pasado fin de semana que ha vuelto con Antonio David Flores.

David Flores Carrasco ha visto como el guion de la historia entre la reportera de Telecinco y el excolaborador ha cambiado. Cuando el joven pensaba que la pareja había roto para siempre, nada más lejos de la realidad.

David Flores Carrasco ya conoce la situación sentimental de su padre

El pasado domingo, y coincidiendo con el 47 cumpleaños del exguardia civil, Marta Riesco no tuvo reparos en compartir una foto con su chico. Una imagen que se ha tomado durante la cena que ha disfrutado con su pareja en un restaurante de la capital española.

Un post que se ha hecho viral a los pocos minutos de publicarse. Y no ha pasado desapercibido para el programa en el que trabaja cada día la reportera de Telecinco.

El caso es que, este lunes, la expectación era absoluta por conocer las primeras impresiones de Marta Riesco tras publicar en su cuenta de Instagram esta inesperada foto. Hablamos de la primera imagen oficial de la pareja después de muchos rumores en cuanto a su televisada relación.

Como no podía ser de otra manera, El programa de Ana Rosa ha tenido como invitada a la reportera más famosa de la cadena de Fuencarral.

La joven reportera rompe su silencio tras confirmar la reconciliación

Con todo, Marta Riesco ha contado cómo se encuentra después de que toda España sepa que se ha reconciliado con el padre de David Flores Carrasco. Y ha dejado algunos titulares muy jugosos, como cuando le han preguntado sobre el deseo de ser madre junto al exguardia civil.

Esta afirma sin tapujos que ha recuperado la ilusión y "quiere una vida normal con Antonio David". Por su parte, Alessandro Lequio le ha preguntado a su compañera si ya han pensado algún plan para conocer a los hijos de su pareja.

"Eso ya forma parte de la intimidad que voy a respetar a partir de hoy", ha dicho esta mañana. Además, Marta desvela que "ha hecho reflexión" en los últimos tiempos y ha llevado a cabo una decisión.

"Creo que me he equivocado con la exposición que he hecho de mi relación, me he dejado llevar estando en un plató como colaboradora y me he excedido contando cosas que me arrepiento muchísimo de haber contado. A partir de ahora, por respeto a mí, a mi relación, a la familia de él y a mi carrera hoy será la última vez que hable de mi relación con Antonio David", ha confesado en directo.

David Flores Carrasco ya sabe que su nuevo hermano llegará pronto

Por otro lado, David Flores Carrasco ha visto como la novia de su padre habla de los deseos de tener hijos junto al excolaborador de Sálvame.

"Ser felices, tener una vida en común, un futuro y vacaciones". La periodista expone que no sabe por qué "a la gente le parece raro que quiera algo así, que yo quiera tener hijos y casarme". A su vez, apunta que "cree que él no lo descarta".

Por otro lado, Antonio David volvió el domingo en AVE a Málaga para pasar el día de su cumpleaños junto a su madre y Olga Moreno.

Riesco confiesa que "no le crea inseguridad" que vea a la que todavía es su mujer. "Lo único que me creaba malestar era que parecía que yo estaba diciendo lo enamorada que estoy, que quiero estar con él y que él no lo hacía, estábamos apartados", ha dicho.