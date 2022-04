Antonio David Flores confiesa el motivo real de su ruptura con Marta Riesco

Antonio David Flores está completamente roto. Después de apostarlo todo por su relación con Marta Riesco, el exguardia civil y la periodista han puesto punto y final a su fugaz historia de amor.

El pasado mes de enero, la reportera de El programa de Ana Rosa confirmó que llevaba un tiempo saliendo con el padre de Rocío Flores. Ahora, y después de varios meses de idas y venidas, todo apunta a que no va a haber posibilidad de reconciliación.

| Gtres

Esta polémica ruptura se produjo horas antes del cumpleaños de Marta Riesco. La periodista acudió al plató de Ya son las ocho hablar de su fiesta. Pero, cuando Sonsoles Ónega le preguntó si Antonio David Flores iba a acudir al evento, la colaboradora no pudo contener las lágrimas.

Y es que, entre los planes del extertuliano de Sálvame no se encontraba acompañar a su chica en este día tan especial. "Yo no me siento preparada para continuar con la relación después de esto", aseguró la joven.

A pesar de que el resto de colaboradores intentaron convencer a Marta de que no tomara decisiones precipitadas, la reportera no quiso escucharles. "He luchado hasta el final. Creo que no me merecía lo de hoy, en la vida no se puede luchar contra todo".

| Mediaset

"He aguantado demasiados feos y por dignidad no puedo aguantarlo más", dijo sin parar de llorar. "Estoy muy harta de tirar del carro. El mayor feo que me ha podido hacer es el día de hoy, porque era algo que habíamos planeado los dos".

Ahora, Antonio David Flores ha hecho público el verdadero motivo de su ruptura con Marta Riesco.

Antonio David quería que esta información saliera a la luz

Antonio David está harto de quedar siempre como el malo de la película, por eso no le ha importado que haya salido a la luz la verdadera razón de su ruptura con Marta Riesco.

En la tertulia social de Es la mañana de Federico, Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar han tenido la oportunidad de hablar lago y tendido de toda la prensa rosa de nuestro país.

Y como no podía ser de otra forma, esta comentada separación ha sido uno de los puntos fuertes de esta mañana. La mesa de La crónica rosa de IRadio ha valorado las distintas posibilidades de la ruptura entre el exguardia civil y su última novia.

| La Noticia Digital

"Creo que hay otros factores y quiero pensar que son los emotivos. Su mujer, sus hijos…", ha dejado caer Beatriz Cortázar.

Según ha apuntado el presentador, más allá de la ausencia de Antonio David Flores en el cumpleaños de Riesco, puede haber un detonante del que todavía no se ha hablado en los medios de comunicación.

"Hay algo que le hizo clic y tomó las de Villadiego. No voy a decir que estemos ante un nuevo caso como el de Bigote Arrocet, pero se parece horrores". Y, según Federico Jiménez Losantos, la causa ha podido ser la portada de Semana. "Se asustó viendo venir otra criatura".

| Europa Press

El periodista considera que Antonio David Flores salió corriendo tras enterarse de las declaraciones de su exnovia en las que aseguraba que quería tener un hijo con él.

"La semana anterior dieron el paso de dejarse fotos en la Sierra madrileña para oficializar. Ella se vino arriba y fue ya con todo: la fiesta de cumpleaños, que quería casarse, quería ser mamá… Se vino arriba", ha opinado Beatriz Cortázar.

"Me da la sensación de que la otra parte, independientemente de las cosas internas que desconocemos porque no las han contado, que aparte de todo eso, yo creo que Antonio David ha dicho: 'no'", ha reflexionado finalmente la colaboradora de El programa de AR.